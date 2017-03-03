Госдепартамент: Россия виновна в нарушениях прав человека

Российское государство в 2016 году прямо или косвенно способствовало многочисленным нарушениям прав человека - как в самой России, так и на территории Украины. Это утверждается в докладе Госдепартамента США о соблюдении прав человека в мире в прошлом году. Доклад - первый документ подобного рода при администрации Дональда Трампа - был представлен в Вашингтоне в пятницу. Он опубликован на сайте американского внешнеполитического ведомства.

В докладе подчеркивается, что продолжающаяся аннексия Крыма и вмешательство России на востоке Украины, помимо прочего, способствуют ухудшению ситуации с правами человека в самой России. В докладе утверждается, что Россия продолжает поддерживать и снабжать пророссийских сепаратистов в Донбассе и тем самым несет ответственность за гибель "тысяч мирных жителей", а также нарушения прав граждан Украины, в том числе в аннексированном Крыму.

Также в документе говорится о существующих в России ограничениях свободы слова, собраний и печати, при этом подчеркивается, что в стране были приняты ""репрессивные законы", в соответствии с которыми "преследуются, задерживаются, штрафуются, арестовываются" лица, критически настроенные по отношению к властям, в том числе те, кто критикует российскую политику в отношении Украины.

Власти Украины в докладе также подвергнуты критике - в том числе в связи с нарушениями прав человека со стороны правительственных войск в Донбассе и неспособностью привлечь к ответственности виновных в таких нарушениях.