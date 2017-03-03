На переговорах по Сирии в Женеве обсуждались принципы урегулирования

В Женеве завершился первый за 10 месяцев раунд переговоров о мирном урегулировании в Сирии.

По завершении переговоров глава делегации сирийской оппозиции Наср аль-Харири заявил, что, хотя "прорыва" и не произошло, впервые "с достаточной глубиной" обсуждались проблемы политического урегулирования в Сирии. Он подчеркнул, что оппозиция в целом согласна с принципами урегулирования, сформулированными специальным посланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Речь идет в частности о том, что Сирия должна быть единым, светским и демократическим государством.

Сам де Мистура также оценил переговоры как успешные, отметив активность представителей России, а также Ирана и Турции. По его словам, в течение шести месяцев стороны должны согласовать схему работы над новой конституцией и организацией выборов в стране. По словам де Мистуры, вопросы установления устойчивого перемирия, а также борьбы с террористическими организациями ("ИГ" и бывшим "фронтом Ан-Нусра"), будут обсуждаться на предстоящей встрече в Астане.