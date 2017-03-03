Франция: глава штаба Фийона уходит в отставку

Руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Франции от правоцентристов Франсуа Фийона Патрик Стефанини намерен уйти в отставку. Об этом сообщают в пятницу вечером французские СМИ. Стефанини будет исполнять свои обязанности до вечера воскресенья.

Journal de Dimanche публикует письмо Стефанини Фийону с объяснением причин отставки. Глава штаба считает, что после скандала вокруг выплат из государственных средств жене Фийона, которые расследуют правоохранительные органы, кандидат от правоцентристов может не попасть во второй тур выборов - а это станет ударом для всего правого движения в стране.

От поддержки Фийона отказался также правоцентристский Союз демократов и независимых и некоторые деятели крупнейшей правой партии Республиканцев. Они призывают Фийона снять кандидатуру. В качестве того, кто может заменить его на выборах, чаще всего называют Алена Жюппе, уступившего ранее Фийону на праймериз правоцентристов.

Сам Фийон заявляет, что не намерен сниматься с выборов, даже несмотря на то, что ему могут предъявить обвинение. Он обратился к сторонникам с призывом в воскресенье прийти на массовый митинг в свою поддержку в Париже.

Согласно последним опросам общественного мнения, Фийон занимает только третье место и не проходит во второй тур выборов. Один из опросов показывает, что Жюппе - если станет кандидатом вместо Фийона - выйдет на первое место.

Первый тур выборов президента Франции пройдет 23 апреля.