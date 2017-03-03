Оппозиционеры Черногории просят Бэннона помешать вступлению страны в НАТО

Два лидера оппозиции Черногории, обвиняемых в причастности к подготовке переворота в стране осенью прошлого года, обратились к советнику президента США Дональда Трампа Стивену Бэннону с призывом предотвратить вступление Черногории в НАТО.

В письме, которое Андрия Мандич и Милан Кнежевич отправили Бэннону, говорится, что Черногория "не готова" к вступлению в НАТО, а прежняя американская администрация Барака Обамы вводила по этому вопросу в заблуждение комитет Сената по международным делам - который высказался за принятие Черногории в Североатлантический союз.

Парламент Черногории ранее снял с Мандича и Кнежевича депутатскую неприкосновенность в связи с делом о попытке переворота, в которой обвиняется, в том числе, ряд граждан России. Прокуратура, однако, не стала выдавать ордер на их арест до окончания расследования.

Лидеры оппозиционного пророссийского Демократического фронта не объяснили, почему направили письмо именно Бэннону, а не сенаторам, от которых завивит ратификация договора о вступлении Черногории в НАТО.