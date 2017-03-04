В Иркутской области прошёл митинг в поддержку задержанного мэра

В городе Тайшет Иркутской области прошёл митинг в поддержку мэра Тайшетского района Александра Величко, задержанного по делу о мошенничестве. На акцию протеста пришли около трёхсот человек. Организовали митинг местные коммунисты. Участники протеста требовали освободить мэра из-под стражи.

Величко был арестован в начале февраля. По версии следствия в 2013 году, когда он еще не был мэром (избран осенью 2016-го), Величко незаконно оформил в собственность артезианские скважины. До этого администрация Тайшетского района предоставила в аренду коммерческой организации земельные участки для бурения скважин, хотя они уже были обустроены мэрией города за счет бюджетных денег, сообщают иркутские СМИ.

Величко грозит до 6 лет лишения свободы. Некоторые жители Тайшета называют это дело политическим заказом. Под обращением к президенту России и губернатору Иркутской области подписались более шести тысяч человек.