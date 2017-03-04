Португалия признала голодомор геноцидом украинского народа

Парламент Португалии признал массовый голод на Украине в 30-х годах прошлого века геноцидом украинского народа. В резолюции, принятой 3 марта, говорится, что причиной голодомора стал "тоталитарный режим Иосифа Сталина".

В первой половине 20-го века голодоморов было несколько, но самый страшный, унесший жизни миллионов украинцев, произошел в 1932–33 годах.

По утверждениям украинских историков, искусственный массовый голод был организован руководством ВКП(б) и правительством СССР с целью подавления украинского национально-освободительного движения и уничтожения части украинских крестьян. В России такую позицию считают направленной "на разобщение народов".

В 2006 году Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому массовый голод был признан геноцидом украинского народа. Рассмотрение этого вопроса в Организации Объединенных Наций в 2008 году было заблокировано Россией. Голодомор признан актом геноцида в ряде государства, включая Австралию, Италию и страны Балтии.