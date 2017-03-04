СМИ: Трамп может отложить сделку с Москвой по борьбе с ИГ

Президент США Дональд Трамп может на время отложить подготовку соглашения с Россией по борьбе с запрещённой группировкой "Исламское государство". Об этом сообщает агентство Associated Press.
По информации источников агентства, такое решение обусловлено растущим вниманием к контактам администрации Трампа с представителями российского руководства. На фоне недавних скандалов о связях с российскими дипломатами возросло влияние советников Трампа, не настроенных на сближение с Москвой.
В январе пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер заявил о планах Трампа "заключить сделку" с Россией для борьбы с джихадистами. О готовности сотрудничать с Вашингтоном в этой сфере говорили и в российском Министерстве обороны.
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