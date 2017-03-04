Переговоры в Женеве по Сирии вновь не принесли результата

В Женеве завершился очередной раунд переговоров об урегулировании конфликта в Сирии. "Единственное", чего удалось достичь за время 10-дневных консультаций - согласовать программу следующего раунда переговоров, который состоится в конце марта. Такое заявление сделал в субботу 4 марта руководитель официальной сирийской делегации, постоянный представитель Сирии при ООН Башар аль-Джафари. В повестке следующего раунда консультаций - темы, предложенные посредником ООН на переговорах Стаффаном де Мистурой.

По словам аль-Джафари, сирийские властей заявили, что хотят видеть в качестве партнера по переговорам делегацию объединенной оппозиции.

Стаффан де Мистура сообщил журналистам, что участники переговоров согласились обсудить во время следующих встреч борьбу с терроризмом, формирование нового, заслуживающего доверия правительства Сирии, выработку новой конституции и проведение свободных выборов. Об этом сообщили "Немецкая волна".