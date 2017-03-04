В Симферополе освобожден после ареста активист Марлен Мустафаев

Крымско-татарский активист Марлен Мустафаев, арестованный 21 февраля Киевским районным судом Симферополя, вышел на свободу. Об этом сообщается на сайте "ОВД-Инфо" со ссылкой на группу "Крымская солидарность" в Facebook.

Мустафаев был арестован на 11 суток за посты в соцсетях, в которых якобы демонстрировалась экстремистская символика. Тогда же были задержаны еще десять человек, пришедшие поддержать активиста к его дому.

Это не первый случай, когда крымских татар, собравшихся во время проведения обысков и задержаний, преследуют в судебном порядке. В мае в Бахчисарае прошли сразу несколько обысков, были задержаны четверо жителей, подозреваемых в участии в Хизб ут-Тахрир. Впоследствии свидетелей работы силовиков, собравшихся у домов, где проходили обыски, подвергли судебному преследованию по обвинению в организации несанкционированного массового мероприятия.