В Ростове-на-Дону прошёл премьерный показ фильма о Борисе Немцове

В Ростове-на-Дону прошел премьерный показ фильма об убитом два года назад оппозиционном российском политике Борисе Немцове. Впервые автор фильма Владимир Кара-Мурза младший не смог представить свою работу лично, он проходит реабилитацию в одной из зарубежных клиник после болезни.

Активистам общественного движения «Открытая Россия» пришлось перенести место показа фильма «Немцов» и презентации нескольких правозащитных проектов после того, как за три дня до проведения мероприятия им заявили о внезапной необходимости проведения технических работах на первоначальной площадке.

Отказали в аренде соответствующих залов и в других местах. По словам регионального координатора «Открытой России» Анастасии Шевченко, за попыткой помешать показу стоят власти города, поэтому новое место показа было решено широко не афишировать.

Тем не менее, активисты «Национально-освободительного движения» все-таки узнали, где проходит мероприятие, которое организовала «Открытая Россия» и провели возле гостиницы серию одиночных пикетов.

«Администрация нашего города почему-то боится даже самой фамилии «Немцов». Он в свое время несколько раз приезжал к нам, и дважды ему не давали провести запланированные мероприятия. Один раз так же, как и сейчас, в последний момент расторгли договор об аренде зала, и Борису пришлось встречаться с людьми на улице», — добавила Анастасия Шевченко.