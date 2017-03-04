Глава предвыборного штаба Фийона заявил о предстоящей отставке

Глава предвыборного штаба Франсуа Фийона, кандидата в президенты Франции от правой партии "Республиканцы", заявил, что покинет свой пост. Накануне в отставку подал пресс-секретарь Фийона. От поддержки оскандалившегося кандидата отказались многие его однопартийцы, а также центристы, сообщает "Международное французское радио". Стали слышны призывы к занявшему второе место на праймериз Алену Жюппе заменить Франсуа Фийона. В окружении Жюппе уже дали понять, что он может согласиться выставить свою кандидатуру.

В воскресенье, 5 марта, на площади Трокадеро в Париже должен состояться митинг в поддержку Франсуа Фйиона, который уже заявил, что не откажется от борьбы за президентское кресло, даже если ему предъявят обвинения. Кандидата вызвали в следственные органы 15 марта. Ранее Фийон утверждал, что снимет кандидатуру в случае предъявления ему обвинений.

Организаторы акции в поддержку Фийона рассчитывают, что в ней примут участие от 40 до 50 тысяч французов.

Франсуа Фийон после победы на праймериз правых в ноябре 2016 года считался фаворитом президентской гонки. Однако в конце января 2017 года сатирическое издание Le Canard enchaîné опубликовало информацию о том, что Фийон нанимал на работу в парламент собственную жену и детей. Следователи выясняют, действительно ли члены семьи Фийон работали в качестве парламентских ассистентов или только получали зарплату.

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура в конце апреля и начале мая.