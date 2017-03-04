В Казани прошла одна из самых массовых акций протеста за последние годы

В субботу утром клиенты банков, чьи лицензии накануне были отозваны Центробанк, собрались в Торгово-промышленной палате Татарстана, чтобы выработать совместный план действий. На встречу пришли заместители министров юстиции, экономики, представитель Налоговой службы и глава Фонда поддержки предпринимательства Андрей Афонин. Клиенты пытались выяснить у них, что делает для разрешения ситуации республика и как им теперь получить свои деньги. Не дождавшись ответов, около трехсот собравшихся отправились в кабинет министров, где передали свой ультиматум лично в руки премьер-министра республики Ильдара Халикова. Об этом сообщила корреспондент сайта "Idel.Реалии".

Пострадавшие — вкладчики и клиенты Татфондбанка, второго по величине в Татарстане, а также ИнтехБанка. Из-за их банкротства пострадали более 35 тысяч юридических лиц, на которых работали около 300 тысяч человек. Если прибавить к этому числу их семьи и людей, доверивших банку накопления, то, по словам предпринимателя Марселя Шамсутдинова, получится около полутора миллиона человек. Без денег осталась "половина Татарстана", говорится в публикации на сайте "Открытой России".

Пострадавшие — это, в основном, производители, мелкий и средний бизнес. Им нечем выплачивать зарплату сотрудникам. Многие доверяли средства именно Татфондбанку, контрольный пакет акций которого принадлежит республике Татарстан.

5 марта протестующие планируют встретиться с Алексеем Навальным, который приедет в Казань, сообщает сайт "Idel.Реалии".