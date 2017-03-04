В Польше правящая партия отказалась от поддержки Туска на посту в ЕС

Польша не поддержит своего бывшего премьер-министра и нынешнего председателя Европейского совета Дональда Туска в его борьбе за второй срок на этом посту. Официальное поручение руководства правящей нынче в Польше партии «Право и справедливость» своему правительству не поддерживать Туска не стало неожиданностью. Несколько дней назад лидер «Права и справедливости» Ярослав Качиньский предупреждал, что Туск не может рассчитывать на поддержку Варшавы, поскольку на своем посту «не придерживается принципа нейтралитета».

«Говоря о Дональде Туске следует отметить, что он напрямую поддерживает (польскую – Ред.) оппозицию. Оппозицию, которая сама называет себя тотальной и не скрывает, что хочет свержения правительства неконституционными методами»

Вместо Дональда Туска Варшава предложила на пост председателя Европейского совета тоже поляка, депутата Европейского парламента, Яцка Сариуш-Вольского.

Оппозиция завляет, что подобные решения не только вредят Польше, но и выставляют ее в дурном свете, поскольку Туска поддерживают практически все европейские лидеры, а у Сариуш-Вольского нет никаких шансев занять кресло главы Евроейского совета.

Новый председатель Европейского совета будет избран 9-10 марта, если не будет продлены полномочия предыдущего председателя на очередные два с половиной года.