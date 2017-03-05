Сторонники Трампа провели митинги в его поддержку в 28 штатах

В 28-ми американских штатах сторонники президента Дональда Трампа провели митинги и шествия в его поддержку. Акции под названием "Марш за Трампа" (March 4 Trump) стали ответом на выступления против президента, которые регулярно проходят в разных городах США с момента его инаугурации.

В Вашингтоне около 150 человек прошли маршем к Белому Дому. В Нью-Йорке около 200 активистов собрались у башни Трамп-тауэр. Аналогичные демонстрации прошли, кроме прочих, в штатах Колорадо, Мичиган, Миннесота, Огайо. В Калифорнии несколько человек были задержаны после столкновений с противниками Трампа.

Марш в поддержку Трампа в городе Беркли, Калифорния

После вступления в должность Трампа в США проходят многочисленные акции протеста. В женском марше в день инаугурации, данным организаторов, по всему миру участвовали около пяти миллионов человек. В конце февраля Трамп в Твиттере призвал своих сторонников устроить аналогичный митинг в его поддержку.