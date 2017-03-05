Правительство Британии создаст фонд для смягчения последствий Брекзита

Правительство Великобритании создаст фонд для стабилизации экономики после выхода из состава Евросоюза. Размер фонда составит 60 миллиардов фунтов, рассказал канцлер казначейства Великобритании Филип Хэммонд в интервью газете The Sunday Times.

По словам чиновника, финансовый резерв поможет сохранить экономику устойчивой во время адаптации Британии к новым условиям после так называемого Брекзита. Такой подход, утверждает Хэммонд, разумнее, чем увеличение заимствований для покрытия расходов.

В июне 2016 года жители Великобритании высказались за выход из Евросоюза. В середине февраля Палата общин одобрила законопроект о Брекзите, после чего он был передан в Палату лордов. Итоговое голосование по законопроекту запланировано на 7 марта.