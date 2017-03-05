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Новости

Правительство Британии создаст фонд для смягчения последствий Брекзита

Британский фунт

Британский фунт

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Правительство Великобритании создаст фонд для стабилизации экономики после выхода из состава Евросоюза. Размер фонда составит 60 миллиардов фунтов, рассказал канцлер казначейства Великобритании Филип Хэммонд в интервью газете The Sunday Times.

По словам чиновника, финансовый резерв поможет сохранить экономику устойчивой во время адаптации Британии к новым условиям после так называемого Брекзита. Такой подход, утверждает Хэммонд, разумнее, чем увеличение заимствований для покрытия расходов.

В июне 2016 года жители Великобритании высказались за выход из Евросоюза. В середине февраля Палата общин одобрила законопроект о Брекзите, после чего он был передан в Палату лордов. Итоговое голосование по законопроекту запланировано на 7 марта.

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