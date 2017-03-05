Тысячи поляков провели манифестации в защиту прав женщин

В городах Польши тысячи людей приняли участие в традиционных демонстрациях и митингах в поддержку прав женщин. Участники так называемой "Манифы" в Варшаве вышли в центр столицы с транспарантами «Нет диктатуре костела!», «Мое тело-мой выбор», требуя прекратить попытки полностью запретить аборты на законодательном уровне и возобновить государственную поддержку программ искусственного оплодотворения.

"Мы должны защищаться, выходить на улицы, это единственный способ показать правительству, что мы не согласны на маргинализацию прав женщин, домашнее насилие, чтобы решали за нас, иначе так будет продолжаться дальше", - сказала одна из участниц варшавской демонстрации.

Одновременно в том же месте прошел и немногочисленный контрпикет сторонников полного запрета абортов, которые развернули огромные снимки мертвых человеческих зародышей.

«Мы пришли сюда, чтобы показать фиминисткам, за что они борются – неужели они хотят, чтобы такое случилось с их детьми!?», - заявил участник пикета.