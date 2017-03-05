Трамп призвал Конгресс расследовать действия администрации Обамы

Президент США Дональд Трамп предложил Конгрессу изучить сообщения о расследованиях, проводившихся администрацией предыдущего президента Барака Обамы. Речь идёт о периоде, непосредственно предшествовавшем выборам президента США в ноябре 2016 года. Об этом сообщает Associated Press

Пресс-секретарь администрации США Шон Спайсер сообщил журналистам, что Трамп призвал комитеты по разведке Конгресса, расследующие "вмешательство России в выборы в США", решить, превышала ли админстрация Обамы свои полномочия. Спайсер подчеркнул, что до окончания расследования он и президент Трамп будут воздрерживаться от комментариев на эту тему.

Ранее президент Трамп обвинил Обаму в прослушивании его телефонных переговоров перед выборами.