Франсуа Фийон провел в Париже многотысячный предвыборный митинг

Кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон в воскресенье собрал в Париже на площади Трокадеро десятки тысяч своих сторонников. ​

Первые участники манифестации, начавшейся в 15 часов, прибыли на площадь вскоре после полудня. Площадь начала быстро заполняться людьми, несмотря на сильный дождь.

Для подтверждения своей поддержки со стороны избирателей Фийон намеревался собрать от 40 до 50 тысяч человек. Участники митинга сообщают в "Твиттере" о "десятках тысячах" французов, приехавших поддержать Франсуа Фийона.

Одновременно стало известно, что лидеры партии "Республиканцы" – Николя Саркози, бывший президент Франции, и Ален Жюппе, бывший премьер-министр, провели в субботу вечером срочные консультации для поиска выхода из внутрипартийного кризиса, вызванного подозрениями в отношении жены Фийона. Речь идет о якобы незаконном перечислении бюджетных средств на имя Пенелопы Фийон за ее работу "помощником" депутата Франсуа Фийона.

На пост президента Франции претендуют также лидер правых радикалов Марин Ле Пен и новичок в политике, быстро набравший популярность, сторонник атлантической солидарности, европейской интеграции и политики "открытых дверей" Эммунуэль Макрон.