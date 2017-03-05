Киргизия: в Бишкеке состоялся съезд партии "Ата-Мекен"

В Бишкеке 5 марта состоялся внеочередной съезд партии "Ата Мекен", возглавляемой Омурбеком Текебаевым. Партия, поначалу социал-демократической ориентации, ныне считается либеральной и прозападной. На съезде в воскресенье делегаты решили выдвинуть кандидатом на пост президента Текебаева, ныне находящегося в заключении в следственном изоляторе службы госбезопасности (ГКНБ).

Временно исполняющий обязнности лидера фракции "Ата Мекен" в парламенте Алмамбет Шыкмаматов рассказал Киргизской редакции нашей радиостанции, что делегаты, прибывшие из всех регионов республики, потребовали от властей немедленного освобождения Текебаева и бывшего министра по чрезвычаным ситуациям Дуйшенкула Чотонова. Оба были обвинены в коррупции и заключены под стражу два месяца назад. Шыкмаматов заявил, что готовятся акции в поддержку заключённых членов партии.

Текебаев был задержан по заявлению российского предпринимателя Леонида Маевского, который утверждал, что в 2010 году передал Текебаеву один миллион долларов для содействия в покупке акций компании "Мегаком". Второй обвиняемый по этому делу Дуйшенкул Чотонов, по версии следствия, в 2010 году вместе с Текебаевым получил от российского предпринимателя деньги. Оба политика опровергают предъявленные им обвинения.

Ранее о своем намерении побороться осенью 2017 года за кресло президента Киргизии заявили три политика – Темир Сариев, Бакыт Торобаев и Омурбек Бабанов. Выборы президента, по предварительной информации, должны состояться 19 ноября.