В Москве вновь разграблен мемориал Бориса Немцова

Народный мемориал Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве вновь разгромлен сотрудниками предприятия "Гормост". С места, где два года назад был убит оппозиционный политик, в ночь на понедельник вывезены все цветы и портреты. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Кроме того, как рассказала одна из дежуривших у мемориала активисток, им угрожали. По словам Инны Холодцовой, бригадир "Гормоста" говорил дежурной Любови Сергеевой, что сбросит ее с моста, и выворачивал ей руку.

Информацию об очередном погроме у мемориала Борису Немцову подтвердила в твиттере и член движения "Солидарность" Надежда Митюшкина.

С начала марта власти неоднократно пытались ликвидировать народный мемориал. Последняя попытка была 4 марта.

В ночь на 27 февраля там были задержаны шесть человек, а работники "Гормоста" вывезли все цветы, которые возложили на месте убийства оппозиционного политика участники марша памяти Бориса Немцова.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Инициативная группа уже давно добивается установки памятной таблички на месте убийства политика, однако власти Москвы в этом отказывают.