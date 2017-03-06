Цены на нефть на биржах Азии в понедельник снизились

В понедельник утром на сырьевых биржах цена нефти понизилась на фоне сомнений относительно выполнения Россией прошлогоднего соглашения о замораживании объемов добычи нефти.

Как показывают данные Министерства энергетики России, объем добычи никак не изменился в период с конца января по конец февраля и оставался на отметке 11,11 миллиона баррелей в день.

Сырая нефть марки Brent подешевела в понедельник на 13 центов, или 0,2 процента, по сравнению с ценой, зафиксированной в пятницу и составила 55,77 доллара за баррель. В пятницу цены подросли на 1,5 процента, по-видимому, как реакция на небольшое понижение курса доллара, а также возникшие опасения по поводу возможных перебоев в работе нефтепромыслов в Ливии, в районе которых вспыхнули новые вооруженные столкновения.

Среди причин изменения цены нефти аналитики также называют увеличение числа действующих буровых установок на месторождениях в США. Этот тренд продолжается полтора месяца. На прошлой неделе количество установок выросло на 609 единиц – самый большой прирост с октября 2015 года.