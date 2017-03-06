Мироточащий бюст Поклонской

Все выходные напролёт в центре внимания была бесспорная любимица Рунета - экс-прокурор аннексированного Россией Крыма, а теперь депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Как уже не раз бывало, отличилась она своей пылкой любовью к Николаю Второму - если точнее, рассказала в эфире канала "Царьград" о том, как в Симферополе начал мироточить бюст царя:

Мне звонят из Крыма мои сотрудники, которые ухаживают за часовней. Вы знаете, сегодня утром бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил! Люди приходят с детьми, чтобы приложить их, чтобы исцелились дети. Это чудо, которое не объяснят ни учёные, никто. И это в столетнюю годовщину! Государь нам помогает, ведь они погибли для того, чтобы мы сделали Россию процветающей и великой.

Павел Чиков:

Слово "замироточил" за год в СМИ упоминается 449 раз. Из них за сегодня 270.

За эти дни Поклонская собрала свою порцию насмешек и издёвок - впрочем, ей, кажется, не привыкать.

Арсений Ваганов:

Девушку из Крыма вывезти можно, а вот Крым из девушки - вряд ли.

Ирек Муртазин:

В общем, беда пришла. И надо принимать экстренные меры…. Особое внимание, думаю, надо уделить родителям, которые привозят больных детишек к бюсту и прикладывают малюток к бюсту Николая II, чтобы выздоровели… Жалко детишек. И сотрудников крымской прокуратуры жалко. И Поклонскую жалко…

Михаил Крутихин:

Эй, Мальчиш-Кибальчиш,

Что ж ты не мироточишь?

Андрей Десницкий:

С одной стороны, бюст.

С другой стороны, императора.

Как вы думаете, он замироточил к юбилею революции или к международному женскому дню?

Евгений Калюков:

Уже появилась шутка, что у Поклонской замироточил бюст. Оперативно!

Ксения Лученко:

А "бюст - зачёркиваю! - уст" уже все вспомнили?

Мироточим потихоньку...

Евгений Шестаков:

Срочно

Сегодня утром в Москве на Манежной площади в присутствии Натальи Поклонской замироточил конь под маршалом Жуковым.

Николай Храмов:

Был в сервисе. Сказали, что замироточил сайлент-блок и что это, говорят, к деньгам.

Владимир Мамонтов:

В эру Водолея верить в мироточение? Какая отсталость!

Олег Пшеничный:

Скрепы, скорбь, мироточенье,

Вот и всё стихотворенье.

Лев Рубинштейн:

За день мы устали очень.

Даже бюст замироточил.

Глазки закрывай.

Баю-бай.

Полина Немировская:

Передают, что после новостей из Крыма в Выборге замироточил Ленин.

Друзья, берите свечи, палатки, тёплые вещи и пойдёмте в Музеон к памятнику Дзержинскому. Я думаю, он сподобится к утру. А ещё там Брежнев есть.

Альфред Кох:

А в марте 2012 года мироточил Путин. Я помню: на Манежке дело было. Ещё народ согнали смотреть на это чудо. Первый шаг к святости... Еще одно чудо в 2018 - и дело в шляпе: новый святой.

Иван Преображенский:

Только Поклонская сумеет примирить народы России и Украины. Это гремучая смесь российского цинизма (отвлекаем внимание от публикации Навального про Медведева), русского безумия и украинской суеверности! Предлагаю назначить ее послом мира и запустить в космос, пусть оттуда на нас, грешных, мироточит

Валерий Соловей:

Во многих странах встречаются парламентарии-идиоты

Но именно в нашей идиотизм стал входным билетом во власть и системообразующим элементом

Роман Удот:

Наталья Поклонская - великий приспособленец.

в Украинской прокуратуре была яростным украинским прокурором.

В Российской прокуратуре - безжалостным прокурором России.

В Государственной Дуре - безупречной, безукоризненной дурой.

Андрей Борзенко:

мироточивых икон Николая II много, кстати. есть даже копия с копии американской иконы, которая замироточила, приехав в Россию. но бюст первый. а прокурор Поклонская это такой Протопопов, мистик-охранитель. институциональная память, как память воды, все помнит. в общем, как-то все сходится, но я не додумал, как.

Олег Козырев:

Поклонская похоже слегка перепутала ветви христианства. С мироточащими скульптурами это к Риму скорее, чем к Византии

Игорь Поночевный:

Жили-были старик со старухой, и ничего-то у них не было: ни детей, ни денег. А был только бюст Николая-II. И вот как-то раз снес им бюст Николая-II яйцо. Взяла бабка яичко в руки, да не удержала. Покатилось оно по столу, упало и разбилось. Плачут дед и бабка вокруг разбитого яичка. А бюст Николая-II им и говорит:

— Не плачь дед, не плач бабка. Снесу я вам яичко не простое, а золотое. Поднатужился бюст, и вправду, снес. Радуются дед и бабка – будет теперь чего выпить и закусить. Взял дед золотое яичко и побежал в ломбард. Там-то его и арестовали. Спрашивают в полиции:

— Откуда у тебя, сволочь, взялось яйцо Фаберже?

Дед после пыток им всю правду и рассказал. Дали ему пять лет общего режима за богохульство и святотатство и оскорбление Государя Императора, а бабке – три года за укрывательство. А бюст Николая-II себе депутат Поклонская забрала. Вместе с яйцами.

Дмитрий Гудков:

Верно пишут, что мироточащий бюст – это лактация. Но мне интересно другое: ау, историки. А были ли в России времена, когда у власти в стране находились сумасшедшие? Павла Первого я и сам вспомнил, но он все-таки явно был адекватнее.

Но вот чтобы в клиническом смысле этого слова? Я просто не знаю, чем еще объяснить все последние события. Вот человек страдает от неразделенной любви к покойнику в короне. Другой собирает фекалии, чтобы кидать их в, кхм, оппонентов и рассказывает, как ему гадит американка. Третий даёт команду облить картины мочой из баночки. Может, они и правда пытаются привести реальный мир в гармонию со своим внутренним?

Конечно, у власти клептократия. Конечно, военные преступления, убийства, полный набор. Но, возможно, хотя бы часть из этого не в шутку, а всерьез объясняется психиатрией? И впереди нас ждет первая в мире психиатрическая революция под лозунгом «За наше и ваше душевное здоровье»?

Если ваш друг отведет вас в сторонку и по секрету расскажет, что он – Наполеон, давай, мол, вместе завоевывать мир, вы позвоните «03», или какой там сейчас номер. А если это будет президент страны?

Сергей Талк:

Я понимаю, почему сатирик Задорнов заболел. После деревянной модели бомбардировщика пятого поколения, каждый месяц взятой Пальмиры, навозных петухов и кормящего грудью чугунного Николая Второго ему просто нечего делать в профессии. А говорить, какие американцы тупые, язык больше не поворачивается. Просто жалко сатирика, когда в стране помимо него ещё 140 миллионов сатириков оказалось. Вот он с горя и заболел.

P.S. Боюсь завтра открывать Фейсбук. Вдруг сообщат, что у Николая II схватки начались?

Фёдор Крашенинников:

Что же молчит матушка Эрпэцэ-Эмпэ? Почему нет прямой трансляции по всем каналам? Эдак можно весь мир обратить в православие - не каждый день такое случается!

На самом деле чрезмерность вранья просто какая-то опереточная.

Но надо сказать, что в РПЦ предпочли от комментария уклониться.

Станислав Яковлев:

Кстати, вот еще какой важный вопрос.

Официально депутат Наталья Поклонская занимает в Российском Парламенте должность заместителя главы комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Именно за это прежде всего она получает свою депутатскую зарплату. Из бюджетных средств. Из наших с вами, как выражаются некоторые читатели журналиста Олега Кашина, денег.

На сегодняшний день известны какие-либо заметные свершения депутата Натальи Поклонской на поприще укрепления национальной безопасности и противодействия коррупции?

Екатерина Винокурова:

Как вы думаете, когда в апреле Поклонская будет проверять декларации депутатов, они замироточат?

Гасан Гусейнов ёрничает на сайте русской службы RFI:

Угораздило нашу крымскую сестру-прокурорку, княгиню Поклонскую родиться в России с умом и талантом. С японской анимешной красотой, с острым чувством политической целесообразности. Другой бы, может, смолчал, или даже солгал, а княгиня Поклонская сразу сказала всю правду. Замироточил у нас не Ленин и не Сталин, не икона Богоматери (кто ее знает, может, она и в самом деле готовится прогнать сами-знаете-кого?!). Замироточила у нас, товарищи, герма Николая Александровича из династии Романовых, известного как Николай Палкин, Николай Кровавый и просто Николашка. Тот самый, что по молодости лет греб на распашной двойке «Матильда» с августейшим братцем. До тех пор, пока неблагодарная красноармейская сволочь не прервала династическую греблю глубоко в сердце сухопутной России. Но княгиня Поклонская – душа мятежная, приморская, тесно ей в русской истории. Вот и у нее, аристократки духа, пробудилась предательская мысль, что товарищ Сталин все-таки умер, а народу нужны другие нравственные ориентиры. И если дедушка Ленин перестал подавать сигналы, то не пришла ли пора бюсту августейшей особы замироточить всем смертям назло?

Вы спросите, как лечить всех этих людей? Да вот же он, наш метод лечения! Ведь если все мы прикинемся сумасшедшими, нам начнут подавать? Отменят санкции? Гоню, гоню от себя эту предательскую мысль. Но предательская мысль упирается. «Не дай мне бог сойти с ума…»

"Новая газета" решила всё тщательно проверить на месте:

— А бюст царя Николая когда замироточил? — спрашиваю я.

— Это в пятницу было, вчера. Наталья Владимировна первая заметила, — Алексей делает блаженное лицо.

— Она в Симферополе сейчас? — удивляюсь я, вспоминая, что Поклонская накануне вечером была в эфире «Царьграда», и сама говорила, что узнала от коллег.

— Нет, она в Москве. Отдувается там не хуже вашего, — улыбается смотритель часовни.

— А как же она первая заметила, если ее тут не было?

Алексей явно напрягается.

— Наталья Владимировна почувствовала это. А вы нет. Не каждый готов почувствовать божественную благодать.

А вот слово защитникам Поклонской.

Сергей Худиев:

Читал как-то давно роман — не помню чей — как в каком-то ирландском городишке некой отроковице у ручья явилась Пресвятая Богородица. Народ воодушевился чрезвычайно, ожидая, что сейчас тут будет популярное место паломничества, гостиничный и сувенирный бизнес вдохнет новую жизнь в эти бедные места, явились инвесторы («но вы же вообще не католик? - отец, у денег нет вероисповедания»), и т. д. Местный священник, однако, строго поговорил с отроковицей и она созналась, что все сочинила. Но тут выясняется, что некая бедная женщина окунула в ручей своего больного ребенка, и он был исцелен. Священник смотрит на все это — с одной стороны, отроковица наврала, факт, с другой — бедная женщина получила исцеление для своего больного ребенка, это тоже факт, и глубоко задумывается об особенностях народного благочестия.

Сейчас я уже не помню, были ли в романе персонажи, которые просто глумливо ржали со всего этого, или в добром ирландском народе таких злыдней не бывает.

Сергей Марков:

А мне нравится Наталья Поклонская! Нравится за то, что в решающий час для Крыма она твердо, как герой, стояла за Крыма, против бандеровской хунты. И не боялась. И травят ее не за ее сегодняшние слова, а за ее прошлые дела, - те, крымские дела. Мироточащий бюст императора, - для меня это без смысла, я в это не верю. А она верит. И вера ее в это - наивная, простая, но и светлая, прямая, почти детская. Умиляет такая вера. Так верят русские женщины. И такими и были первые христиане. Те, которых рвали львами на аренах Колизея. Поэтому мы поддерживаем Наталью Поклонскую с ее чистой верой, в которой нам угадывается чистая душа.

Дмитрий Стешин:

Наталью Владимировну Поклонскую и Хирурга, прошу не трогать суесловием - от них сияние исходит. Я совершенно серьезен. А вот от многих - ничего не исходит, то есть абсолютно. Кроме отходов самодвижущегося биореактора. Чье место утилизации через 25 лет, по санитарным нормам перекопают, и продадут, а может, еще и раньше - если на могилку никто ходить не будет. Замироточил бюст или нет, будет выяснять специальная комиссия, которая 90% мироточений опровергает, но никак не интернетные <болтуны>. Некоторые себя еще и православными числят.Идиеты.

ПС

Когда я подарил НВП шеврон Славянского гарнизона, она его поцеловала и заплакала. Больше мне нечего добавить. Много интересного про себя и свои отношения с Донбассом рассказала, публиковать это не считаю возможным, извините.

Ну и потом, мы с ней в одном списке СБУ:) А это сближает.

Сергей Шмидт:

Немножко о двойных стандартах.

Дмитрий Львович Быков, программа "Один" (3 марта 2017 года) на "Эхе Мск".

"«Были ли у вас в жизни чудеса?»

Были и есть. Их было очень много. Я не рассказываю конкретных случаев, но в моей жизни был случай настолько прямой и скорой помощи от святой блаженной Ксении Петербургской… Я рассказываю об этом, упоминаю об этом только потому, что это может как-то способствовать её славе. Да, Ксения Петербургская — скорая помощница. Я считаю, что это было чудо в моей жизни. И много было, несколько было таких чудес...".

А теперь вообразите, что началось бы, если бы такое сказала Железная Няша (Наталья Поклонская)?

Дмитрий Петровский:

Поклонской я бы сделал канал на ютюбе. Записывал бы с ней видосы, смотрел бы, как триггерит от нее широкие круги неравнодушных, и смеялся бы счастливо.

При том что я, конечно, ни секунды не верю ни в какое мироточенье, и уверен, что у Бога, пожелай он как-то манифестировать свое присутствие, есть масса более элегантных решений. Но это я так думаю, у меня иные убеждения и иной опыт. А у нее- вот такие. Разделяемые, я уверен, довольно большим количеством людей. И тот факт, что она депутат, и имеет возможность эти свои убеждения ретранслировать в этом статусе- это и есть, quelle ironie, представительная демократия. Как бы deal with it, что ли.

Глеб Кузнецов:

Поклонская кстати - один из немногих персонажей, которые последовательно манифестируют набор понятных ценностей. То есть одна из немногих дам, которая не просто "менеджер в области правоформулирования", а самый что ни на есть политик.

Что можно сказать о ценностях Яровой, например? Или Баталиной. Или Матвиенко. Это я только девушек беру. А ничего. Ровно медианные у них ценности между мнением телевизора и начальства. Работают на своем месте каждая, по понятным KPI. Выполняют необходимую роль в понятных орграмках. Ценные кадры. Но то, что они делают - это не политика. Это государственное администрирование.<...>

Поклонскую надо беречь и защищать. Тем более, что представляет она вполне понятную область политического спектра. Того, что в США называется christian right. У нее же не только бюсты мироточат и Грибоедовы с Суворовым разговаривают. У нее и по абортам, и по прививкам, и во социалке, и вообще по всему настолько типичная "правохристианская позиция", что хоть сейчас ее отправляй в США для доказательства того, что у нас есть возможность разговаривать с республиканцами (хотя бы кусками их) на языке ценностей.

Владислав Мальцев на Life тоже играючи расправляется с критиками Поклонской:

Можно было бы ещё понять реакцию на слова Поклонской, если бы наше общество было стерильно рациональным. Но этого не было даже в советское время. А уж тем более сейчас, когда молодые и образованные россияне по образцу своих западных ровесников массово верят в то, что следование идеям каббалы в интерпретации Лайтмана способно обеспечить успех и благополучие, а йога, отказ от мяса и сыроедение — исцеление от всех болезней и долголетие, или, наконец, что гималайская розовая соль обладает некими чудесными свойствами в отличие от химически идентичной ей обычной поваренной из магазина...

Двадцать лет назад социологи говорили об опасности "клипового мышления", выражавшегося в том, что люди разучились воспринимать информацию с телеэкрана продолжительностью более трёх-четырёх минут, особенно если видеоряд "скучен". Именно поэтому кинокартины превратились в набор сменяющих друг друга сцен с впечатляющими спецэффектами.

Сейчас же дело обстоит ещё хуже: интернет-публика, как правило, органически неспособна не то что самостоятельно обдумать прочтённое и поискать информацию об этом, но и прочесть далее заголовка и двух-трёх предложений. У неё "нет на большее времени" (хотя его хватает затем на длительные споры в соцсетях), она "и так всё знает" (будучи в 99% некомпетентна в обсуждаемых вопросах). Но главное — она всё прочтённое воспринимает как повод для смеха.

Любопытно, что одновременно с этим появилась другая новость, связанная с Поклонской - якобы много лет назад она, будучи государственным обвинителем, потребовала большой срок для пророссийского активиста.

Николай Митрохин:

История с мироточение бюста от Поклонской - классический, как из учебника по религиозному пиару (пока не написанному) случай подмены неприятного дискурса сверхестественным явлением. Очень просто всё списать на экзальтированную дуру. Однако любопытно, что ни один из сотен написавших о "глупости" Поклонской не заметил связи между её заявлением, и весьма проблемной для неё и её имиджа истории распространившейся в федеральных медиа на этой неделе. Её (с документами) обвинили в том, что в 2005 г. она от прокуратуры настаивала на максимально строгом осуждении организатора столкновений с "оранжевыми" в Крыму. Она в ответ заявила, что была в это время в декрете. А теперь свяжите "декрет" с мироточащим бюстом.

Егор Холмогоров:

Действительно существенный скандал с Поклонской - это не мироточение, а обвинение в её адрес, что при Украине она участвовала в процессе против активиста первого антимайдана - Сажина и требовала для него 7,5 лет.

Сама Поклонская это категорически отрицает. Обвиняющие показывают приговор где ее фамилия стоит черным по белому.

Но вот что смущает - сам Сажин "вспомнил" Поклонскую только сейчас. А копию приговора ему "прислали друзья". То есть получается человек своего приговора не видел, на руках не имел, не читал, содержания его не помнил.

Соответственно возникает вопрос о соответствии действительности таких задним числом сгенерированных при помощи посылки от друзей воспоминаний. Тем более что документ "присланный друзьями" вполне мог быть сварганен и в СБУ. Просто взять подлинный документ с приговором и перепечатать с другой фамилией.

Хорошо бы найти и выслушать второго подсудимого Курсакова - совпадут ли его воспоминания с сажинскимм.

Еще меня заинтересовал вопрос делопроизводства. Получается в судах Крыма в 2005 оно велось на русском, а не на украинском языке?

Лев Вершинин:

Ссылку на эту информацию я получил еще в ноябре, и проверив, убедился, что в единственном интервью г-на Сажина про процесс в Армянске, о г-же Поклонской нет ни слова, как равным образом, ни слова о г-же Поклонской нет и в (раз, два) тогдашних публикациях, освещавших процесс.



Желая все же дойти до сути, я тогда же попытался связаться с публикатором, Константином Ермановым, и самим Виктором Сажиным, однако ответа не получил, и никаких дальнейших публикаций тоже не последовало, хотя на такую "жареную" тему журналюшки слетелись бы мухами.



Зато легко выяснилось, что в 2005-м г-жа Поклонская была помощником прокурора Красногвардейского района Крыма, то есть, к Армянску никакого отношения не имела, а потом нашелся и документ, где пофамильно перечислены все участники "Армянского процесса" с официальной стороны: судьи Армянского горсуда (В. Н. Хомутов, Л. П. Шестаковская), О. М. Очагов, старший следователь, занимавшийся делом, а главное, - внимание! - И. В. Новиков, прокурор Армянска, возбудивший дело и подерживавший на процессе обвинение, а спустя какое-то время, хотя дело и развалилось, поощренный г-ном Ющенко за ретивость переводом с повышением в прокуратуру АРК, где развернулся вовсю, засветившись, в частности, тесными связями с крымским криминалитетом и личным участием в крышевании рэкета. И никакой Поклонской.



...Поймите меня правильно: я не принадлежу к конфессии "няшепоклонников", к г-же Поклонской у меня вполне определенное, далекое от комплиментарности отношение, и я более чем допускаю, что ей просто повезло в 2005 не работать в Армянске и не получить это завидно "карьерное" дело. Но...



Но когда я вижу явную ложь, которую еще и предлагают "распространять", мне противно.

А публикаторам пусть будет стыдно.

А ещё есть предложение просто игнорировать подобные религиозные откровения.

Николай Полозов:

Как юрист, которому "посчастливилось" быть с экс-прокурором П. в одном процессе, ответственно заявляю: пусть лучше занимается мироточением.

Максим Горюнов:

про поклонскую - она дура. какой смысл обсуждать слова дуры? очевидно, чтобы порадоваться за себя

- я не говорю, как поклонская. значит, я не дурак.

с другой стороны, я, например, давно про себя знаю,

что я не дурак.

для меня это не новость. поэтому -

1) рад за тех, кто впервые убедился в том,

что он не как поклонская.

это светлое и приятное чувство, слаще поцелуя.

2) выражаю своё недоумение тем, кто радуется, убедившись 101-й раз: почему у вас такая низкая самооценка?

уважаемая публика, успокойтесь, вы умные.

забудьте уже о поклонской и давайте вальсировать.

Но согласны с ним далеко не все.

Дмитрий Аграновский:

Над Поклонской можно было бы посмеяться, если бы она не была прокурором и депутатом ГД от партии власти. И если бы это воинствующее мракобесие не подавляло все живое в России.

Павел Жеребин:

Потенциально, утверждение доминирования принципов, отстаиваемых госпожой Поклонской и её единомышленниками способно ухудшить качество жизни каждого отдельного гражданина в куда большей степени, чем коррупция или олигархи, ибо форсированное внедрение т.н. духовных, традиционных, нравственных, моральных ценностей маскирует попытку перехода от авторитаризма к тоталитаризму, причем тоталитаризму невежества.

Это опасно для страны и для нашего великого и свободного народа.