ФБР обратилось в Минюст с просьбой расследовать утверждения Трампа

ФБР обратилось в Министерство юстиции США с просьбой проверить утверждения президента Дональда Трампа о "прослушке" его телефонных разговоров по распоряжению бывшего президента Барака Обамы во время предвыборной кампании. В ФБР называют эти подозрения "несостоятельными", сообщают американские СМИ.

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Глава ФБР Джеймс Коми ожидает, что Министерство юстиции оспорит подозрения в нарушении законодательства его ведомством, сообщает New York Times со ссылкой на "высокопоставленные официальные источники". Агентство Associated Press, ссылаясь на сведения, полученные из анонимного источника, также сообщило о запросе Коми, направленном в Министерство юстиции.

Федеральное бюро расследований, как часть Министерства юстиции и Разведывательного сообщества США, подчиняется Генеральному прокурору Джеффу Сешнсу.

Белый дом сообщил 5 марта, что Трамп запросил Конгресс о расследовании возможных злоупотреблений полномочиями со стороны предыдущей администрации во время избирательной кампании в 2016 году. Это заявление было опубликовано на следующий день после того как Трамп предъявил претензии к Бараку Обаме о прослушивании телефонов. Американская пресса отмечает, что Трамп не привёл никаких доказательств в поддержку выдвинутых им обвинений.