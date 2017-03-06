На свободу к 8 марта?

Воспитательница детского сада, осужденная за репост видео с издевательствами над мальчиком, оправдана за отсутствием состава преступления – такова лучшая новость дня, если не недели.

Николай Подосокорский

Неделя начинается с хороших новостей - Курганский областной суд отменил обвинительный приговор воспитательнице Евгении Чудновец.

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Как и после освобождения Ильдара Дадина, многие воспринимают случившееся как результат усилий тех, кто боролся за справедливость.

Екатерина Шульман

Уф, отбили девушку все-таки. Еще одно дело, которого вообще не должно было быть, и заталкивание которого обратно в небытие требует совершенно неадекватных усилий.

Evgeny Minchenko

Добились. Прекратили это позорище.

Все-таки общественность в России что-то значит.

Alexander Noda

Справедливость все же бывает. Но только после общественного резонанса.

Politburo 2.0

Освобождение Чудновец - хороший пример эффективного использования общественного давления. Не допустили типичной для таких случаев ошибки - обобщать до "преступления кровавого режима". Кампания была сосредоточена на конкретном случае конкретного человека.

Активистов, юристов, журналистов и общественных деятелей, причастных к освобождению Евгении, ее гражданский муж Андрей Мясников поблагодарил еще ранее, когда стало известно, что прокуратура попросила Верховный суд отменить приговор:

Это плод колоссального труда наших бесценных друзей - Екатерина Винокурова (Ekaterina Vinokurova), Ольга Романова, Сергей Шаргунов и многих других.

Огромную работу проделала команда юристов: Алексеи Бушмаков (Aleksei Bushmakov), Дмитрий Цуприк, Мария Кириллова, Алексей Федяров.

Повёл себя как офицер Антон Цветков.

Всех неравнодушных благодарим.

Ekaterina Vinokurova

Спасибо огромное многим людям которые нам помогали.

Мы добились отмены неправосудного решения, причем когда уже надежды не было.

Хороший день.

Ольга Романова

...и мало кто знает, сколько трудов и мозгов вложил в дело освобождения Чудновец бывший прокурор Алексей Федяров, перешедший на сторону света. Ныне координатор "Руси Сидящей".

Есть и мнение, что освобождение Чудновец – инициатива прокуратуры.



Однако в Кремле на всякий случай уточнили, кого на самом деле стоит поблагодарить. "Дождь" цитирует Дмитрия Пескова:

Мы традиционно не комментируем решение судов. В данном случае можно только приветствовать это решение. Президент действительно обещал не оставить это без внимания, что, собственно, и произошло.

С тем, что без вмешательства сверху здесь не обошлось, согласны и многие комментаторы.

Павел Чиков

«Дождь» и «Медуза» сообщают, что Генпрокуратура «самостоятельно» приняла решения по Дадину и Чудновец, поскольку «невиновность обоих фигурантов была очевидна», администрация президента не причем.

Дети, хватит писать в одном предложении слова «прокуратура» и «самостоятельно»! Это оксюморон уже лет 10. Я не из числа тех, кто видит во всяких погодных явлениях руку Кремля. Но, господа, нельзя писать, что умершее 10 лет назад существо, некогда имевшее политическое влияние, внезапными конвульсиями меняет градус общественно-политической жизни страны накануне президентских выборов. Даже полугодового курса политологии на юрфаке, разбавленном сорока годами жизни на Руси, достаточно, чтобы улыбаться в ответ.

Еще скажите, что Валерий Зорькин сам решил «уточнить» статью 212.1 УК РФ. И что внезапно Конституционный суд РФ, умерший аж в 1993 году, ожил и стал стремительно набирать политический вес.

А вместе с Генкой они стали настолько крутыми, что заставили Вячеслава Лебедева отказаться от 40-летних прогосударственных взглядов, посыпать голову пеплом и призвать освободить всех невинно осужденных.

Не торопитесь с выводами, что-то происходит, ждите следующие выпуски новейшего шоу.

Смирнов

А кстати интересный вопрос, кто принимал решение по Дадину и Чудновец.

Ну то есть в Путина я совсем не верю, вот еще, делать ему нечего. Про самостоятельность Генпрокуратуры говорит пиарщик Генпрокуратуры, к тому же прокуратура и правда давно никчемная структура. То есть Генпрокуратуре в любом случае это решение необходимо было согласовать, потому что она не должна принимать такие решения. Управляемость такая, что если суды начнут принимат независимые решения (простите), то сам принцип принятия независимых решений они должны будут 100 раз согласовать.

А независимые решения выглядят в данном случае как восстание роботов. Так не бывает. То есть время еще явно не пришло

Остается нерешенным и другой вопрос:

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Vyacheslav Nekrasov

А за то, что Евгению Чудновец посадили, кого благодарить?

Большинство комментаторов "благодарят" судей.

Николай Травкин

БОГ - ДАЛ, БОГ И ВЗЯЛ…

Привычная с детства и столь часто иллюстрируемая примерами из жизни каждого фраза, что смысл и не нуждается в каком либо разъяснении. Есть аналог и в просторечии: "как пришло, так и ушло".

Было приобретение, пользовался, но в руки попало не в результате трудов праведных, а так, по случаю. Поэтому и потеря не вызывает ни горькой досады, ни глубокой печали. Обида, конечно, некоторая внутри пошевелится, но и гаснет быстро от понимания - какие могут быть к Богу претензии?…

Теперь приучают к мысли, что заместо Бога у нас судья. Не Суд, как институт общественной жизни и самостоятельная ветвь власти, а каждый конкретный судья. И каким бы мучениям он тебя не подвергнул, какие злоключения не заставил испытать своим приговором - глотай и не морщись!…

Дадина посадили, поизмывались… и, признав невиновным, выпустили. Сегодня воспитательницу Чудновец тоже решили освободить, зря сидела, невиновна…

А сколько их таких, как Дадин и Чудновец, по тюрьмам российским маются? И только по причине, что любой облачившийся в мантию понимает, что теперь он сам выше законов, и государственных и божьих. Твори с правосудием, что тебе выгодно, сажай невиновных, только начальству старайся угодить и будешь благополучен по жизни.

Ведь ни один судья, выносивший очевидно дикое и незаконное решение, не занял место своей "судебной ошибки" на нарах. Да и какие там нары, ни один даже извинений публичных не принёс, продолжает вершить "правосудие" над следующим…

Привычным становится: СУД - ПОСАДИЛ, СУД - ОПРАВДАЛ. Только речь идёт уже о свободе, а то и жизни человека…

Fyodor Krasheninnikov

Но она успела пройти через следствие, суд и колонию.

Невинный человек!

В Сети снова задаются вопросом, будут ли наказаны те, из-за кого невинный человек оказался за решеткой.

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Irina Sokolova

А хорошо бы не останавливаться на достигнутом и довести дело до наказания ретивых исполнителей

Vladimir Stanulevich

Наказать бы тех, кто посадил неравнодушную Евгению Чудновец, возмутившуюся всяким разгулом в интернете и в реальности.

Константин Бендас

Там не выгонять нужно. Там есть заведомо ложный донос и преступный сговор, фальсификация и пр. административно- и уголовнонаказуемые деяния.

Кирилл Шулика

И теперь надо сажать тех, кто участвовал в неправосудном приговоре Чудновец - следователь, гособвинитель, судья, а также гестапо, которое издевалось над женщиной в тюрьме. Вот это и есть реабилитация неправосудно осужденного.

Рустем Адагамов

Курганский суд признал Евгению Чудновец полностью невиновной и освободил ее. А мне интересно, будет хоть как-то наказан судья Борычев, который отправил за решетку невиновного человека и вынес решение о том, чтобы отобрать у Чудновец ее трехлетнего сына? Судья Борычев останется на своем посту?

Natali Radko

Они сидела в тюрьме, на зоне, ее воспитывали в ШИЗО за то, что накрыла ноги одеялом. У нее чуть не отобрали ребенка! Второй суд не обнаружил состава преступления. Где тот суд, который обнаружит, наконец, состав преступления у всех судивших, "воспитывавших", у этих мрачных тупых упырей, грязных исполнителей грязных заказов? Пока это не произойдет и не станет системой, грош цена одиночным проявлениям рухнувшей внезапно справедливости.

Что не отменяет моей радости и поздравлений Евгении Чудновец. Она победила.

Но ощущения, что возмездие возможно, ни у кого по-прежнему нет.

Timofey Shevyakov

На самом деле то, что люди в ленточке радуются отмене приговора Чудновец - это очень печально. Дело абсурдное, приговор абсолютно противоречащиий букве, духу закона и здравому смыслу - отмена его само собой разумеющейся должна быть, типа как мыть руки перед едой.

Радоваться надо, когда по факту появления такого дела отстранят от должности судей, прокурорских, следаков и всю прочую гнидь, которая это устроила в погоне за раскрываемостью, палками и звездами. Когда против них заведут уголовные дела и заставят платить Чудновец по гроб жизни. Вот этому - да, можно и нужно радоваться. Но этого, как несложно догадаться, не случится.

Такая инфа.

Inessa Zemler

Не вижу никакого смысла "сажать", "лишать" и пр. следователей-прокуроров-судей, возбудивших-утвердивших-осудивших Дадина и Чудновец. Проблема-то не в конкретном следователе Пупкине и судье Пипкине. Они оба (все) живут и действуют в той системе координат, в которой воспитаны. И я вполне допускаю, что Пупкин совершенно искренне обнаружил в репосте Чудновец то, что обнаружил. А судья Пипкин не менее искренне посчитал аргументы Пупкина убедительными. Они реально так обучены, у них такой образ мышления. Юлия не даст соврать - нынешний российский судья на подсознательном уровне убежден, что все, что попало к нему в виде обвинительного заключения - святая правда. Он на подсознательном уровне верит следствию и не верит подследственному. Это - рефлекс. Поэтому даже самое показательное увольнение с волчьим билетом Пупкина и Пипкина ничего не изменит, никаким "примером для остальных" это не станет. Реального выхода из всей этой системы на сегодняшний день нет. И даже полуфантастического - масштабной люстрации - на сегодняшний день тоже нет. Просто потому что не наберется у нас столько незараженных репрессивным характером судопроизводства юристов, чтобы занять все судейские вакансии.

О "гомеопатической оттепели" (термин Глеба Павловского) много говорилось, когда стало известно об освобождении Дадина – речь о том, что вскоре на свободу может выйти и Чудновец, зашла еще тогда. На этот раз разговоров о "либерализации" намного меньше.

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Не стоит забывать и о роли, которую сыграла в деле позиция самой Евгении.

Tatyana Khrustaleva

Освободили воспитательницу Чудновец. А она тоже сильна - дождалась отмены приговора, не пошла на помилование. В этом случае, я так понимаю, у нее нет судимости, а по УДО была бы и конец образованию. Про компенсацию морального ущерба говорить, конечно, не приходится пока. Интересно, как сложится ее карьера.

На то, что в случае согласия на помилование на оправдательный приговор можно было не надеяться, несколько дней назад указывал и адвокат Евгении Чудновец:

Aleksei Bushmakov

Кто виноват в том, что в РФ мало оправдательных приговоров ? Сами подсудимые. Поняли ????

Малый процент оправдательных приговоров в России обусловлен тем, что 90% подсудимых признают свою вину, сообщил в четверг заместитель председателя Верховного суда РФ Владимир Давыдов.

"Многие критикуют модель действующего судопроизводства, но у нас из 100 подсудимых по делам 90 признают свою вину. Не знаю, хорошо это или плохо, но это факт. 65% идут в особом порядке (особый порядок рассмотрения дела предусматривает признание вины, при котором подсудимому назначается не более двух третей от максимального срока наказания - ИФ)", - сказал Давыдов на открытии научно-практической конференции.

Так или иначе, в Сети уже собрались устроить Евгении самый горячий прием.

Инна Бартош

Ребят, Чудновец освобождают. Надо узнать, когда приедет, и встречать на вокзале толпой, мне кажется

Комментаторы напоминают, что в случае с Дадиным об отмене приговора стало известно 22-го февраля, но из колонии активиста выпустили только 26-го, потому что из Москвы никак не могли привезти нужные бумаги.

Nikolai Rudensky

Что ж, пора задавать корм той лошади, на которой гонец повезет в острог грамоту об освобождении Евгении Чудновец.

Антон Носик

Поскольку статья у неё не политическая, можно надеяться, что такого цирка, как с Ильдаром Дадиным, мы не увидим, и Евгению действительно отпустят сегодня домой к ребёнку, а не заставят праздновать за решёткой 8 марта.

Адвокат Чудновец оптимистичен:

Aleksei Bushmakov

Курьер из суда с выпиской уже едет в ИК-6 г. Нижний Тагил. Если успеют освободят сегодня

Другие опасаются, что злоключения могут и продолжиться.

Maxim Zharov

По Чудновец вы все что-то рано начали радоваться. Если действительно дело против нее было сконструировано из чувства мести и с применением админресурса, то сейчас во-первых, последует кассация на отмену приговора, а во-вторых, попытка нагадить ей каким-то другим способом (возбудить новое дело и тд и тп). Так что сейчас неплохо бы правозащитникам и СМИ взять ее под персональную опеку, чтобы не допустить всего этого.

Как и прежде, многие просят не забывать о других политических заключенных.

Michael Pojarsky

В этом деле еще остался, как минимум, один невиновный, но сидящий человек (а то и двое). Интересно, что скажет об этом Чудновец после окончательного освобождения.

Антон Носик

Другая хорошая новость: в четверг на прошлой неделе вышел из московского СИЗО-5 «Водник» доцент кафедры истории медицины Дмитрий Бученков, обвиняемый «за того парня» по болотному делу. Вышел он не на свободу, а под домашний арест, но после 450 дней тюрьмы это уже неплохо.



История Бученкова в деталях повторяет злоключения питерского архитектора Сергея Ахметова, который тоже был спустя пару лет «опознан» на оперативной видеосъёмке, и отсидел 15 месяцев в московском СИЗО. Убедившись в том, что на съёмке запечатлён не Ахметов, следствие выпустило его из тюрьмы, но уголовного дела не прекратили. Через 3 месяца после выхода из СИЗО обвинение было переквалифицировано с 318-й на более лёгкую 319-ю статью, по которой срок давности истёк ещё до того, как Ахметова арестовали.



Похоже, с Бученковым проблема тоже заключается в том, чтобы не давать ему права на компенсацию за 14 месяцев, отсиженных в тюрьме по ложному обвинению.



Плохая новость состоит в том, что мы так до сих пор и не собрали денег на выплату штрафа для Евгения Корта, осуждённого по ч. 1 ст. 282 УК РФ за перепост карикатуры на Тесака. Напоминаю реквизиты. Очень надеюсь закрыть сбор сегодня и написать соответствующий апдейт к этой записи.

Сергей Шаргунов

Курганский областной суд отменил приговор Евгении Чудновец. Она подлежит немедленному освобождению. Поздравляю!

Следующее дело, за которое надо бороться - оправдание и свобода Александра Соколова, Валерия Парфенова, Кирилла Барабаша (второй год в тюрьме) и Юрия Мухина (под домашним арестом). Их, напомню, обвиняют в желании провести референдум об ответственности власти.

Николай Подосокорский

Сегодня день рождения у политзаключенного Алексей Кунгуров - ему исполнилось 40 лет! Я много писал о его деле, начиная с его задержаний год назад и ареста 16 июня 2016 г., - о подробностях процесса над ним можно прочесть по ссылке внизу (мой декабрьский пост). В защиту Кунгурова уже выступили "Мемориал", Навальный и "Открытая Россия" Ходорковского, а также ряд других общественных организаций и деятелей. Я вовсе не разделяю политические взгляды Алексея, но полагаю, что в защите политзаключенных все вменяемые люди должны проявлять солидарность. Поздравляю Алексея Кунгурова с Днем рождения и желаю ему скорейшего освобождения и воссоединения с семьей!

А кто-то видит в происходящем символический смысл и ждет следующей праздничной даты.

Vladimir Kozionov

#Символы

Дадина <царь> спланировал на 23, Чудновец - к 8 марта.

Ждем Удальцова к 1 мая.