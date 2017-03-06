Жюппе не будет баллотироваться в президенты Франции

Мэр города Бордо, бывший премьер-министр Франции Ален Жюппе отказался баллотироваться в президенты страны.

На пресс-конференции в Бордо в понедельник Жюппе заявил, что сейчас – менее чем за 50 дней до выборов – уже "слишком поздно" принимать такое решение.

Жюппе боролся за выдвижение кандидатом от правоцентристов осенью прошлого года, однако занял на праймериз только второе место, проиграв Франсуа Фийону, который и стал кандидатом. Фийон, однако, оказался в центре скандала в связи с потенциально незаконными выплатами его жене и детям. Ряд видных деятелей правоцентристов после этого отказались от поддержки Фийона и призвали Жюппе выставить свою кандидатуру. Мэр Бордо, как утверждают в его окружении, был готов это сделать, если бы Фийон отказался от участия в выборах. Однако Франсуа Фийон, после того как на митинг в его поддержку в Париже в воскресенье собрались десятки тысяч людей, отказался добровольно снять свою кандидатуру.

В своем выступлении в понедельник Жюппе отказался поддержать кого-либо из действующих кандидатов в президенты, в том числе и Фийона, заявив, что его кандидатура "зашла в тупик" из-за скандала.

Лидеры правоцентристской партии "Республиканцы" обсудят сложившуюся ситуацию сегодня вечером.