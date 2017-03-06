В Ленинградской области задержан чиновник управления ФСИН

Заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Ленинградской области Сергей Мойсеенко задержан по подозрению в подстрекательстве к покушению на другого сотрудника ведомства, сообщает портал "47 news".

По данным издания, задержание произошло в воскресенье вечером и связано с нападением на подчиненного Мойсеенко подполковника Николая Чернова, в которого несколько раз выстрелили в минувший четверг.

Чернов выжил, а предполагаемого исполнителя преступления Сабира Садыкова арестовали.

"47 news" пишет, что Мойсеенко курировал отдел, занимающийся строительством нового изолятора "Кресты-2", с которым также были связаны Чернов и Садыков. СИЗО строят с 2007 года. По данным издания, его стоимость уже превысила 12 миллиардов рублей.