Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Главный редактор сайта "БлогСочи" пожаловался в ЕСПЧ на задержание ФСБ

Главный редактор сайта "БлогСочи" Александр Валов. Фото из личного архива

Главный редактор сайта "БлогСочи" Александр Валов. Фото из личного архива

Смотреть комментарии

Главный редактор сайта "БлогСочи" Александр Валов, задержанный в 2016 году сотрудниками ФСБ, подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Валов пожаловался на нарушение права на свободу и личную неприкосновенность, права на справедливое судебное разбирательство, а также на нарушение свободы выражения мнений и свободы собраний. Об этом передает РБК.

В июне 2016 года Валов был задержан в Сочи вместе с журналистами телеканала HBO Sport, которые снимали сюжет о пустующих домах, построенных к Олимпиаде 2014 года. Всего сотрудники ФСБ задержали десять человек. На следующий день суд арестовал Валова на пять суток за то, что он, как говорится в постановлении, "собирал несанкционированное массовое мероприятие в виде видеосъемок интервью". Остальные задержанные были оштрафованы.

В своей жалобе в ЕСПЧ Валов настаивает, что для задержания и ареста не было "никаких законных оснований и разумных подозрений".

Во время подготовки к Олимпиаде-2014 в Сочи на сайте "БлогСочи" публиковались материалы о готовности олимпийских объектов. В 2013 году Валов был задержан за попытку организовать несанкционированный митинг за отставку главы Сочи Анатолия Пахомова.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG