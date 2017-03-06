Главный редактор сайта "БлогСочи" пожаловался в ЕСПЧ на задержание ФСБ

Главный редактор сайта "БлогСочи" Александр Валов, задержанный в 2016 году сотрудниками ФСБ, подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Валов пожаловался на нарушение права на свободу и личную неприкосновенность, права на справедливое судебное разбирательство, а также на нарушение свободы выражения мнений и свободы собраний. Об этом передает РБК.

В июне 2016 года Валов был задержан в Сочи вместе с журналистами телеканала HBO Sport, которые снимали сюжет о пустующих домах, построенных к Олимпиаде 2014 года. Всего сотрудники ФСБ задержали десять человек. На следующий день суд арестовал Валова на пять суток за то, что он, как говорится в постановлении, "собирал несанкционированное массовое мероприятие в виде видеосъемок интервью". Остальные задержанные были оштрафованы.

В своей жалобе в ЕСПЧ Валов настаивает, что для задержания и ареста не было "никаких законных оснований и разумных подозрений".

Во время подготовки к Олимпиаде-2014 в Сочи на сайте "БлогСочи" публиковались материалы о готовности олимпийских объектов. В 2013 году Валов был задержан за попытку организовать несанкционированный митинг за отставку главы Сочи Анатолия Пахомова.