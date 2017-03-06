Борис Джонсон: Россия должна доказать, что ей можно верить

Российские власти должны доказать, что им снова можно доверять. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Глава британского МИД также подчеркнул, что ни Великобритания, ни страны Евросоюза не стремятся к новой холодной войне с Россией.

4 марта стало известно, что Борис Джонсон в ближайшие недели встретится в Москве с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Это будет первый визит министра иностранных дел Британии в Россию. Главы внешнеполитических ведомств планируют обсудить отношения между двумя странами, а также войну в Сирии и ситуацию на Украине.

В МИДе Великобритании подчеркнули, что встреча пройдет в контексте политики "сотрудничай, но остерегайся", о которой заявила британский премьер-министр Тереза Мэй во время визита в Соединенные Штаты в конце января.

