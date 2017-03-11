Свой парень

В первую неделю февраля небеса опасно нахмурились. Из-за туч высунулась рука и сделала знак пяти удельным князьям – двум губернаторам (новгородскому и рязанскому), двум главам автономий (Бурятии и Карелии) и одному руководителю края (Пермского).

Все пятеро начальников втянули головы в плечи и тотчас же накатали заявления по собственному. А вот наш саратовский губернатор, которому еще год назад предрекали отставку, уцелел.

В первых числах марта российские политологи стали предсказывать еще три крупных увольнения в регионах – в Приморье, Самарской области и Петербурге. И опять же, как вы заметили, саратовский губернатор Валерий Радаев в черном списке кандидатов на скорый вылет не значится. Пронесло! Причину, по которой наш Валерий Васильевич вновь не попал в жернова кремлевской ротации кадров, с полпинка не понять и интеллигентским аршином не измерить.

Коррупционные скандалы? В регионах, откуда Кремль повыдергивал начальство, и впрямь довольно много чиновников среднего и полусреднего звена стали субъектами уголовных дел. Но ведь и в нашей области несколько радаевских приближенных оказались под прицелом МВД. Уровень жизни? В той же Рязанской области он куда выше, чем в Саратовской. Долговая нагрузка? У нас она намного тяжелее, чем, например, в Пермском крае или в Новгородской области. Состояние дорог? В рейтинге, составленном прокремлевским ОНФ, Саратов вообще оказался на одном из последних мест.

Валерий Васильевич – отчаянный фантазер, он живет в мире мегапроектов, начисто оторванных от реальности, и сам же искренне верит в их осуществление

Что там еще? Жилищное строительство? Здравоохранение? Культура? Образование? Везде нам хвалиться нечем и даже наоборот. В конце прошлого года к восьмидесятилетнему юбилею области в центре Саратова при большом стечении публики и репортеров была торжественно открыта новая пешеходная зона. Уже сейчас, каких-то три месяца спустя, новинка требует серьезного ремонта: в асфальте дыры, плитка – в хлам. Символ местного урбанизма – огромные декоративные бетонные шары, расставленные по тротуарам, – периодически срываются с мест, грозя покалечить случайных прохожих. Сколько миллионов пустили на ветер ради копеечной показухи? Точных цифр, боюсь, мы не узнаем никогда. Однако...

Однако главу области всё равно не турнули. Даже не тронули.

Отчего такие милости? Некоторые политологи уверены, что никакого чуда тут вовсе нет: дескать, за областного руководителя всякий раз вступается его добрый гений и покровитель – экс-заместитель главы президентской администрации, а ныне спикер российской Госдумы Вячеслав Володин. Другие политологи считают, что Валерия Радаева спасают от ротации его незначительность и незаметность: о нашем губернаторе, мол, попросту забывают в суматохе.

И все же, если подумать, можно найти объяснение поубедительней. Фокус в том, что наш Валерий Васильевич – отчаянный фантазер, редкостный гибрид двух гоголевских персонажей – Манилова с Ноздревым. Он живет в мире мегапроектов, начисто оторванных от реальности, и сам же искренне верит в их осуществление. То он обещает выстроить на заброшенном пустыре нечто вроде русского Диснейленда, то заранее хвалится будущим супер-пупер-аэропортом невиданной красы, то всем рассказывает, как поднимет со дна Волги первый саратовский ледокол, то рапортует о скором проекте областного двухярусного музея истории Всея Руси, от Рюрика до наших дней, то уговаривает директора местного радиозавода прямо уже завтра начать производство восьмых айфонов.

Многие из тех, кто выслушивает посулы губернатора, в глубине души осознают, что дальше обещаний дело не пойдет, но до чего же приятно убаюкивать себя фантазиями! Виртуальная Саратовская область Валерия Васильевича, кстати, отлично гармонирует с той фейковой Россией, которую придумали кремлевские идеологи и с помощью телевизора пытаются выдать за настоящую. Эта Россия, вставшая с колен, уверенно движется вперед и вверх, показывая миру пример духовности, семейных ценностей, высоких спортивных достижений (без всякой примеси мельдония), наступательной обороноспособности и прочего импортозамещения...

В обычном мире Валерий Радаев – руководитель никудышный. Но для той России, где мифология важнее экономики, а выдуманные успехи стократ весомее реальных, нынешний саратовский губернатор – не просто подходящий чиновник: он – образцовый руководитель. Ну как, в самом деле, можно увольнять одного из тех, кто честно держит на плечах свой сегмент виртуального свода? Ведь если хоть один из атлантов ненароком ослабнет и уронит часть кулисы, трудно даже вообразить, ЧТО откроется...

Впрочем, нет: вообразить как раз легко. А поэтому нервным лучше не смотреть.

Роман Арбитман – саратовский писатель

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