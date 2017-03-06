Суд отклонил иск "Новой газеты" к ТАСС о защите деловой репутации

Арбитражный суд Москвы не удовлетворил иск о защите деловой репутации "Новой газеты к ТАСС и члену Общественной палаты России Артему Кирьянову. Причины, по которым иск был отклонен, пока не были объявлены. Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

В апреле 2016 года Кирьянов в интервью ТАСС заявил, что "Новая газета" получала финансирование от Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, уклоняясь от уплаты налогов. Это заявление он сделал после публикаций в издании статей на основе "Панамского досье" об офшорах людей их окружения российского президента.

Расследование "Новой газеты" было проведено совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности. Кирьянов счел, что это позволяет судить о финансовых отношениях "Новой газеты" и иностранной организации. В самом Центре заявили, что принципиально не платят СМИ за участие в своих расследованиях.

В октябре 2016 года "Новая газета" подала на ТАСС, которое опубликовало интервью с Кирьяновым, иск в суд о защите деловой репутации.

