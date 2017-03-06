Петербург: блогеры пожаловались на применение газа в полиции

В Петербурге к блогерам применили газ в отделении полиции, сообщает "Медиазона" со ссылкой на активиста Дмитрия Ярмака.

Он рассказал, что пострадавшие пришли в полицию для проведения мониторинга доступа к открытой информации. Там им отказали в грубой форме, после чего блогеры почувствовали жжение в носу и глазах и вынуждены были покинуть помещение. Один из них вел трансляцию в Periscope.

Ярмак подчеркнул, что полицейские никак не объяснили появление газа, а сами закрыли окно в помещение журналом дежурного.