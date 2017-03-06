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Новости

Петербург: блогеры пожаловались на применение газа в полиции

Сотрудники полиции, архивное фото

Сотрудники полиции, архивное фото

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В Петербурге к блогерам применили газ в отделении полиции, сообщает "Медиазона" со ссылкой на активиста Дмитрия Ярмака.

Он рассказал, что пострадавшие пришли в полицию для проведения мониторинга доступа к открытой информации. Там им отказали в грубой форме, после чего блогеры почувствовали жжение в носу и глазах и вынуждены были покинуть помещение. Один из них вел трансляцию в Periscope.

Ярмак подчеркнул, что полицейские никак не объяснили появление газа, а сами закрыли окно в помещение журналом дежурного.

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