В Феодосии матч подростков назвали "несанкционированным митингом"

В поселке Краснокаменка под Феодосией в аннексированном Крыму директор школы прогнала со стадиона играющих в футбол подростков, обвинив их в проведении незаконного митинга. Руководитель образовательного учреждения остановила игру дворовых команд, потому что ее участники не уведомили о проведении матча городские власти.

Встреча проходила 4 марта на школьном стадионе. Увидев играющих в футбол подростков, директор школы вызвала полицию. Вместе с прибывшим участковым она потребовала от футболистов прекратить игру. По словам участников матча, свое требование представители власти объяснили тем, что футболисты проводят на стадионе "несанкционированный митинг, не согласованный с администрацией Феодосии". После того как школьники продолжили игру, директор встречи приказала унести с поля футбольные ворота.

Подростки разместили видеозапись инцидента в социальных сетях. В сопроводительном тексте они указали, что раньше им никогда не запрещали играть на школьном стадионе. Других форм культурного досуга в поселке нет, подчеркнули они. "Из-за запрета директора школы нам что остается? Пить и наркоманить?" — написали школьники.

В понедельник, 6 марта, ситуацию обсудили на совещании в мэрии Феодосии. Руководитель городского отдела образования Надежда Алексеенко заявила, что директор действовала по всем правилам: "это массовый сбор подростков", а администрацию школы никто не предупредил, организаторы игры не пригласили представителя полиции и медперсонал.

Глава городской администрации Станислав Крысин тем не менее назвал ситуацию недопустимой: "Я не понимаю такого: дети играют в футбол, и им запрещают". Он поручил подчиненным провести служебное расследование.