"Лавка добра" в Екатеринбурге

Алексей Кодинцев, электрик из Екатеринбурга, открыл лавку с бесплатными вещами на одном из городских рынков два года назад, чтобы помогать беженцам. Павильон бесплатно предоставил директор комплекса, одежду, книги, игрушки жертвовали неравнодушные уральцы. Сегодня, рассказывает Алексей Кодинцев, уже беженцы зачастую помогают жителям Екатеринбурга, оказавшимся в сложной ситуации. Среди посетителей "Лавки добра" бездомных не так уж и много. Приходят сюда молодые мамы после развода, потерявшие работу молодые специалисты, пенсионеры. "Общество нищает, и для многих людей эта лавка - последняя надежда получить помощь", - объясняет Кодинцев популярность проекта. В некоторые дни очередь к его киоску достигает 40 - 50 человек, и благодаря "сарафанному радио" посетителей становится все больше. Самый ходовой товар - мужская одежда и книги. К лету "Лавка добра" расширится еще на один павильон.