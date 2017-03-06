250 000 рублей за двойника Дмитрия Бученкова

2 марта Мосгорсуд постановил поместить фигуранта "болотного дела" Дмитрия Бученкова под домашний арест до 6 мая 2017 года. Брат Дмитрия — Виталий Бученков рассказал, что следствие завершилось, но он надеется, что дело до суда не дойдет. Сейчас интересы Дмитрия Бученкова представляют адвокаты Илья Новиков и Светлана Сидоркина. Новиков объявил о вознаграждении 250 000 рублей за информацию о "человеке в черном капюшоне" на видео с Болотной площади, которого следователи приняли за Дмитрия Бученкова. Защита предоставляла доказательства того, что Дмитрий Бученков во время событий на Болотной площади 6 мая 2012 года находился в Нижнем Новгороде со своей семьей. Однако по материалам следствия, 6 мая 2012 года Дмитрий Бученков присутствовал на "Марше миллионов" в Москве и участвовал в столкновениях с полицейскими. Его обвиняют в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти.