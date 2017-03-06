Трамп может разрешить гражданам Ирака въезд в США

В новой версии указа президента США Дональда Трампа об ограничении иммиграции Ирак может быть исключен из числа стран, гражданам которых будет временно запрещен въезд в США.

Кроме того, новый документ, в отличие от предыдущего, действие которого было приостановлено судом, не затронет постоянных резидентов США и обладателей разрешений на проживание – так называемых грин-карт. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме. Ожидается, что Трамп может подписать новый указ уже в понедельник.

В министерстве иностранных дел Ирака уже назвали такое решение "шагом в правильном направлении", который поможет укрепить союзничество Багдада и Вашингтона "во многих сферах, в том числе в борьбе с терроризмом".

Ранее СМИ сообщали, что в новом указе может также не оказаться постоянного запрета на въезд в страну беженцев из Сирии. Однако источник Reuters в Белом доме утверждает, что документ сохранит ограничения в их отношении. При этом новая версия указа позволит попасть в США беженцам, въезд которых в страну был уже одобрен.

26 января президент США Дональд Трамп подписал указ об усилении борьбы с нелегальной иммиграцией. Он, в частности, запрещал въезд в страну гражданам семи государств – Ирака, Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Действие документа заблокировали суды в Сиэтле и Сан-Франциско, администрация Трампа проиграла апелляцию. После этого президент заявил, что будет подготовлен новый указ.