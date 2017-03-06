В США расследуют публикации фотографий женщин-морпехов

Служба криминальных расследований ВМС США проверяет сотни морских пехотинцев, которые распространяли с закрытой группе в "Фейсбуке" фотографии обнаженных женщин – коллег и ветеранов службы.

Как сообщает издание The War Horse, к фотографиям в группе Marines United, в которой состояло около 30 тысяч мужчин, прилагалась личная информация о женщинах – их имена, звания, место службы и названия аккаунтов в социальных сетях. В группе также была размещена ссылка на Google Drive с еще большим количеством фотографий женщин-морпехов. По данным СМИ, фотографии публиковали либо бывшие партнеры женщин, либо их добывали путем взлома аккаунтов в соцсетях или иными способами.

В корпусе Морской пехоты США подтвердили эту информацию. В Минобороны США заявили, что ситуация ставит женщин-военнослужащих под угрозу шантажа, а также угрожает национальной безопасности. В настоящее время фотографии и ссылки на аккаунты женщин-морпехов удалены из группы в "Фейсбуке" и Google Drive по запросу Службы криминальных расследований ВМС США. Один из военнослужащих, разместивших ссылку на Google Drive, был отстранен от службы.