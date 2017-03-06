В Реутове судят соратницу гражданского активиста Евгения Куракина

В подмосковном Реутове суд закрыл для прессы слушания по делу Натальи Лутовиновой, главы товарищества собственников жилья (ТСЖ) "Парковая дом 8". Лутовинову обвиняют по статье о "самоуправстве" – женщина якобы незаконно ограничила доступ к коммунальным услугам нескольким жителям дома, которые имеют многотысячные долги по ЖКХ. 1 марта Наталья Лутовинова была арестована. При этом, согласно законодательству, мера пресечения в виде содержания под стражей не может назначаться лицам, обвиняемым в преступлениях небольшой тяжести.

Соратники Натальи Лутовиновой утверждают, что дело против нее сфабриковано и было возбуждено, чтобы оказать давление на гражданского активиста, бывшего главу ТСЖ "Парковая дом 8" Евгения Куракина. В 2012 году самого Куракина обвинили в мошенничестве после того, как он через суд потребовал устранить нарушения, допущенные застройщиком при строительстве дома номер 8 на улице Парковая. Активист пробыл в следственном изоляторе 16 месяцев. Позднее дело в отношении него было возвращено в прокуратуру для устранения нарушений.

Сам Куракин утверждает, что его уголовное преследование связано, в частности, с антикоррупционными расследованиями, которые он проводил в отношении бывшего мэра Реутова, члена "Единой России" Александра Ходырева, занимавшего свой пост до июня 2014 года. По мнению Куракина, Лутовинову пытаются осудить, чтобы продолжить расследование по его делу, поскольку женщина является правопреемницей активиста по ТСЖ.

В понедельник суд в Реутове запретил присутствие публики и прессы на слушаниях по делу Лутовиновой, а также удалил с заседания самого Евгения Куракина, запретив ему участвовать в процессе в качестве защитника. Таким образом, было удовлетворено ходатайство одного из неплательщиков по ЖКХ, признанного по делу "потерпевшим".

В Москве в поддержку Лутовиновой проходят одиночные пикеты.

Интервью с Евгений Куракиным читайте здесь