Москва: арестован бывший заместитель командующего Внутренними войсками

В Москве суд на два месяца арестовал бывшего заместителя командующего Внутренними войсками России, генерал-лейтенанта Вячеслава Варчука. Его подозревают в получении взятки.

Как сообщает ТАСС, ранее по делу Варчука был арестован его бывший заместитель Александр Костин. По версии следствия, именно он в период с декабря 2015 года по февраль 2016 года получил взятку в размере 10 миллионов рублей. За эти деньги обвиняемый якобы обещал помочь с выделением дополнительных 250 миллионов управлению связи Внутренних войск.

В апреле 2015 года на базе Внутренних войск была создана Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия). Силовое ведомство возглавил Виктор Золотов, бывший охранник президента России Владимира Путина.