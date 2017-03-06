Суд повторно рассмотрит дело журналиста Вилкова о клевете

Уголовное дело против журналиста Сергея Вилкова, который обвиняется в клевете на депутата Саратовской областной думы от "Единой России" Сергея Курихина, будет заново рассмотрено судом первой инстанции.

Как написал Вилков в своем фейсбуке, Фрунзенского районного суда Саратова, который вынес это решение, также оставил в силе пресечения в виде подписки о невыезде.

Курихин подал на журналиста заявление после того, как тот опубликовал в социальных сетях документы, указывающие на возможную причастность чиновника к саратовской преступной группировке "Парковские" и к нападению на Вилкова 13 января 2015 года.

В декабре 2015 года на Вилкова завели уголовное дело по обвинению в "клевете, сопряженной с обвинением в тяжком преступлении".

