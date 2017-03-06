В Египте отпустили россиянина, задержанного за муляж бомбы

Российского гражданина, которого задержали в аэропорту города Александрии в Египте за попытку провезти в багаже муляж взрывного устройства, отпустили египетские власти. В посольстве России в Каире уточнили, что он уже улетел из Египта.

2 марта египетские СМИ сообщили, что в аэропорту Александрии был задержан россиянин, который пытался пронести самодельное взрывное устройство на борт самолета, направлявшегося в Стамбул. В российском консульстве уточнили, что в его чемодане обнаружили банку с газированным напитком, провода и микросхемы.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета A321 российской компании "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

