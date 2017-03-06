Каляпин: пытки в тюрьмах следует искоренять наказанием виновных

Глава Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин считает, что пытки в российских тюрьмах и полицейских участках могут прекратиться, если сотрудники полиции и надзиратели, которые занимаются этим, будут привлекаться к суду и осуждаться. Каляпин дал интервью телеканалу Настоящее Время 6 марта.

По словам Каляпина, существует широко распространенное мнение, что освобождение Ильдара Дадина, политического активиста, чьи заявления о пытках в тюрьме вызвали волну возмущения, стало результатом настойчивости самого Дадина, а не признаком изменения официальной политики или практики.

"Многие считают, что для системы оказалось невозможным переварить его и система вынуждена была выплюнуть его", – сказал Каляпин в телепрограмме Настоящее Время, которая производится совместно Радио Свобода/Радио Свободная Европа и Голосом Америки. "Находясь в заключении, Дадин нанес больший ущерб системе, чем когда был свободным человеком".

Дадин является единственным осужденным в соответствии с законом 2014 года, устанавливающим уголовную ответственность за участие в более чем одной несанкционированной акции протеста за период в 180 дней. Он отбывал срок в два с половиной года, но Верховный суд отменил приговор и досрочно освободил его.