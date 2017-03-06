"Манчестер Юнайтед" попросил фанатов вести себя тихо в Ростове-на-Дону

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" призвал своих болельщиков "постараться не привлекать к себе внимание" на улицах Ростова-на-Дону. "Юнайтед" 9 марта проведет там матч 1/8 финала Лиги Европы с местным "Ростовом". На выездную игру отправятся около 400 болельщиков из Великобритании.

"Манчестер Юнайтед" обратился к ним с письмом, в котором рекомендовал не надевать клубную атрибутику и посоветовал держаться улиц, которые будут охраняться усиленными нарядами полиции, сообщает Daily Mail. Клуб также призвал фанатов держаться группами и не гулять по городу в одиночку. Болельщикам напомнили о беспорядках во время чемпионата Европы по футболу во Франции в 2016 году. Тогда в Марселе произошла массовая драка между российскими и английскими болельщиками, пострадали несколько десятков человек.

Вечером 16 февраля в эфире телеканала BBC был показан фильм "Армия российских хулиганов". Посольство России в Великобритании тогда заявило, что фильм мог "отбить охоту" от поездки фанатов в Россию. При этом президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что не беспокоится о возможных беспорядках на чемпионате мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.