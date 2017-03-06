В Минобороны прокомментировали информацию о погибших в Сирии

В Министерстве обороны России подтвердили информацию о гибели в Сирии российского военнослужащего Артема Горбунова. Об этом сообщает "Интерфакс".

В Минобороны утверждают, что Горбунов погиб под Пальмирой в бою с террористами "Исламского государства" (организация запрещена в России).

О гибели 24-летнего Горбунова ранее сообщила независимая расследовательская группа Conflict Intelligence Team. Позднее об этом также написала газета "Коммерсант".

В понедельник стало известно о гибели в Сирии еще одного российского военнослужащего – 23-летнего Ивана Слышкина. По данным РБК, он служил в рядах незарегистрированной частной военной компании "группа Вагнера".

Эту информацию в Минобороны не подтверждают, но и не опровергают. В ответ на запрос "Интерфакса" в ведомстве лишь заявили, что Слышкин в 2013 году был уволен в запас.

Только по официальным данным, за полтора года военной операции в Сирии погибли около 30 российских военнослужащих.