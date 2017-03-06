Грозит ли Америке второй Уотергейт? Эфир в 21:05

Белый дом попросил конгресс США проверить, действительно ли администрация Барака Обамы злоупотребила своими полномочиями в ходе президентской кампании 2016 года.

Президент Дональд Трамп заявил, что накануне выборов его телефонные разговоры прослушивались.

"Кошмар! Только узнал, что Обама подключился к моей башне аккурат перед победой. Ничего не нашел. Это маккартизм!", - написал президент в "Твиттере".

Это заявление не было подкреплено какими-либо доказательствами. Тем не менее, в заявлении Белого дома говорится, что поступившие сообщения вызывают серьезную обеспокоенность.

Представитель Барака Обамы заявил, что бывший президент никогда не давал распоряжений прослушивать кого-либо из американских граждан.

Согласно американским законам, прослушивание телефонных разговоров может быть разрешено федеральным судом только в том случае, если у него есть основания подозревать, что прослушиваемый является агентом иностранного государства.

Дональд Трамп назвал проводившуюся прослушку новым "Уотергейтом", имея в виду известный политический скандал 1972 года, приведший к отставке президента Ричарда Никсона.

Грозит ли Америке второй Уотергейт? Обсуждают политик Константин Боровой, политолог Мария Снеговая, журналист Михаил Таратута и корреспондент «Радио Свобода» в США Владимир Абаринов

Ведущий –​ Владимир Кара-Мурза-старший.​