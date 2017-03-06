Грозит ли Америке второй Уотергейт? Эфир в 21:05

Обсуждают Константин Боровой, Мария Снеговая, Михаил Таратута, Владимир Абаринов
Белый дом попросил конгресс США проверить, действительно ли администрация Барака Обамы злоупотребила своими полномочиями в ходе президентской кампании 2016 года.
Президент Дональд Трамп заявил, что накануне выборов его телефонные разговоры прослушивались.
"Кошмар! Только узнал, что Обама подключился к моей башне аккурат перед победой. Ничего не нашел. Это маккартизм!", - написал президент в "Твиттере".
Это заявление не было подкреплено какими-либо доказательствами. Тем не менее, в заявлении Белого дома говорится, что поступившие сообщения вызывают серьезную обеспокоенность.
Представитель Барака Обамы заявил, что бывший президент никогда не давал распоряжений прослушивать кого-либо из американских граждан.
Согласно американским законам, прослушивание телефонных разговоров может быть разрешено федеральным судом только в том случае, если у него есть основания подозревать, что прослушиваемый является агентом иностранного государства.
Дональд Трамп назвал проводившуюся прослушку новым "Уотергейтом", имея в виду известный политический скандал 1972 года, приведший к отставке президента Ричарда Никсона.
Грозит ли Америке второй Уотергейт? Обсуждают политик Константин Боровой, политолог Мария Снеговая, журналист Михаил Таратута и корреспондент «Радио Свобода» в США Владимир Абаринов
Ведущий – Владимир Кара-Мурза-старший.
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