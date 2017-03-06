Президент Трамп подписал пересмотренный указ о въезде в США

Президент США Дональд Трамп подписал пересмотренный указ, который временно запрещает въезд в Соединенные Штаты гражданам из шести стран с мусульманским большинством после того, как его первоначальный указ был заблокирован федеральными судьями.

Белый дом подтвердил, что Трамп подписал приказ 6 марта – заморозив выдачу новых виз для граждан Ирана, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена на 90 дней. Граждане этих шести стран с уже существующими, действительными визами могут ими воспользоваться.

Пересмотренный порядок, который вступает в силу 16 марта, также приостанавливает действие программы по приему беженцев на 120 дней.

Первый исполнительный указ Трампа об иммиграции, изданный 27 января, временно запретил въезд граждан тех же шести стран – а также Ирака на период в 90 дней. По новому, пересмотренному порядку, однако, не запрещается выдача новых виз для граждан Ирака. Указ также не включает постоянных жителей США из шести перечисленных стран.

Трамп настаивает на том, что запрет на поездки необходим для обеспечения безопасности страны, в то время как критики обвиняют его в дискриминации по религиозному принципу, что Белый дом отвергает.

В феврале федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон), рассмотрев иск местных властей, ввел временный запрет на исполнение президентского указа. Министерство юстиции подало апелляцию на это решение, но она была отклонена.