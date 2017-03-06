Петербург: задержаны участники акции с требованием отставки Медведева

В Санкт-Петербурге полиция задержала участников акции с требованием отставки главы правительства России Дмитрия Медведева. Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо", задержаны Георгий Жуков, Юрий Васильев, Тимофей Городилов, Александр Хмелев и Александра Кривошеина. Акция проходила в формате народного схода.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на прошлой неделе опубликовал расследование о дорогостоящей недвижимости Дмитрия Медведева, которая, как утверждается в публикации, была приобретена незаконным путем.

Навальный обвинил премьер-министра в создании "многоуровневой коррупционной схемы", основанной на благотворительных фондах, которыми управляют его доверенные лица. В правительстве отказались комментировать эту информацию, назвав ее "пропагандистским выпадом". Фонд борьбы с коррупцией обратился в Следственный комитет.