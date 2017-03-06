Фийон получил единогласную поддержку для предвыборной кампании

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон получил единогласную поддержку своей партии "Республиканцы" для дальнейшего ведения предвыборной кампании. Это решение было принято в поендельник по итогам чрезвычайного заседания политического комитета партии послегромкого скандала вокруг Фийона. Об это сообщил журналистам председатель Сената Франции, представитель "Республиканцев" Жерар Ларше.

Бывший премьер-министр Франции Ален Жюппе ранее в понедельник исключил, что сможет заменит Фийона на предстоящих президентских выборах, но не предложил альтернативных кандидатов.