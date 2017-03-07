Отцы и деньги

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря Владимира Путина, в последнее время то и дело подбрасывает соцсетям поводы для обсуждения. Например, неделю назад эта 19-летняя студентка парижской бизнес-школы пожаловалась в Instagram, что в столице Франции "на каждом шагу ждет кидалово" и согласилась с Трампом, сказавшим, что Париж уже не тот.



По следам этого нашумевшего поста Газета.ру взяла у девушки интервью, из которого выяснилось, что на самом деле Елизавета Пескова видит в парижской жизни и много хорошего.

Здесь я успеваю гораздо больше, чем в Москве, несмотря на то что большинство расстояний преодолеваю пешком или на метро и к тому же получаю от этих прогулок большое удовольствие. В дополнение ко всему здесь идеальный для меня климат. Четыре сезона ярко выражены, и город прекрасен в каждый из них. Холода никогда не длятся более двух недель, на улицах почти всегда сухо и чисто (обувь можно не протирать месяцами, и хватает ее надолго). Мне нравится, что утром я могу выйти в булочную чуть ли не в пижаме и на меня не будут странно смотреть, что в пяти минутах ходьбы, рядом с домом у меня есть все, от спортзала до центров печати.

Но и этим интервью в соцсетях почему-то остались недовольны.

Oleg Pankratov

Дочка Пескова не хочет уезжать из Парижа, потому что там на улицах чисто. А мы-то, дураки, любим, когда на улице грязно.

Pavel Yurkovsky

Умом Россию не понять. В семье Пескова не было еды. Времена были тяжелые, но потом Путин поднял Россию с колен и в семье Пескова появилась еда, но чтобы жизнь дочери малиной не казалась, он сослал ее в ссылку - в Париж. Теперь бедная мается по гейропе среди орд нелегальных мигрантов и в опасениях, что Брексит может затопить Париж. Ну изверги ведь!!!

Тем, кто пенял дочери пресс-секретаря Путина, что та не живет в России, Елизавета ответила, что подобные обвинения ей "смешны".

Я, как и многие из моего поколения, — человек мира, космополит, и мне смешны вечные обвинения, звучащие в мой адрес, когда говорят, что я должна жить в России.



Впрочем, отдельные комментаторы хвалят Елизавету за честность.

Karina Orlova

Вот без шуток, Елизавета Пескова молодец - честная девушка, которая не лицемерит, что ей нравится Россия, объясняет, почему в Париже хорошо жить (все под рукой и улицы чистые), и главное, не играет в любовь к бедности и зачухонству. Живет в 16-м районе Парижа (самом дорогом) и так и говорит, что это самый буржуазный район и там безопасно и комфортно.

При этом рассказывает, как удобна повседневная жизнь в Европе - на метро везде доехал, если уж совсем далеко идти, в булочную в пижаме можно выйти и даже печатные центры рядом с домом.

Не знаю, понимает ли г-н Песков, какую услугу его дочь Елизавета оказала прогрессивной, оппозиционно настроенной, проевропейской части России, но это точно так. И прочитают многие, и Европой проникнутся, и отторжения не возникнет, так как ужасы повседневности российской жизни в интервью только подразумеваются.

Но самым ярким фрагментом интервью оказался тот, где Лиза поделилась воспоминаниями о безденежном детстве:

Я очень хорошо помню времена, когда в нашей семье совсем не было денег и мама с папой, уложив меня спать, после работы и учебы уезжали «бомбить» по ночам. Никогда в жизни мы не испытывали зависти и злости к более успешным или богатым, чем мы.

В этом месте у комментаторов что-то не сошлось.

Alexey Kovalev

Допустим, человек помнит себя с 4 лет. Лиза Пескова родилась в 1998 году, то есть будем считать, что её воспоминания начинаются с 2002 года. То есть папа, отработав день начальником пресс-службы администрации Путина, ночью шёл бомбить. Окей.

Аркадий Дубнов

Воспоминания Лизы Песковой повергли меня в ступор.

Получается, что Д.С.Песков с бывшей женой "бомбили" по ночам после тяжелого дня ответственной работы в АП рядом с президентом страны. Хорошо помню Д.С. Пескова в начале 2000-х и даже предположить не мог, как ему трудно было в финансовом отношении. Но он никогда, повторяю, - никогда не подавал этому вида. Может, правда, у кого-нить перехватывал до з/п, но я ничего об этом не знаю. Знал бы тогда, обязательно бы помог финансово!

А Лиза - молодец. Знает теперь в Париже, похоже, цену деньгам))

Nickolay V. Kononov

Наивно рассматривать интервью дочери пиарщика Путина иначе как литературу, но всё равно смешно — Лизе Песковой 19 лет, и она такая говорит: "Я очень хорошо помню времена, когда в нашей семье совсем не было денег и мама с папой, уложив меня спать, после работы и учебы уезжали «бомбить»."

Окей, вот биография Пескова: "С 1996 года по 2000 год — второй, потом — первый секретарь российского посольства в Турции. В 2000 году, после назначения Владимира Путина исполняющим обязанности президента и последующего его избрания президентом, Песков был назначен начальником отдела по связям со СМИ управления пресс-службы администрации президента."

Душная летняя ночь, секретарь посольства с женой едут бомбить (внутренний Пелевин подсказывает: "Бомбили в Турции, когда это ещё не было модно!"), а их двухлетняя дочь смотрит, как они садятся в припаркованный автомобиль, и запоминает, запоминает.

Или, например, мало платили при раннем Путине пиарщикам, что поделать, накинул пальто, сунул часовому на выходе с Кремля пропуск, огляделся, не видит ли кто, и давай бомбить.

Денис Марков

Если знать, что Елизавета Дмитриевна Пескова родилась в 1998 году, а до 2000 года Дмитрий Сергеевич Песков работал в посольстве России в Турции, после чего был назначен сразу начальником отдела по связям со СМИ управления пресс-службы Администрации Президента, то у меня два варианта:

1. Дмитрий Сергеевич Песков, будучи кадровым дипломатом, некоторое время работал "бомбилой" в Турецкой Республике.

2. Москвичей и гостей столицы некоторое катал за деньги по Москве высокопоставленный кремлевский чиновник (просто шоу "Такси" какое-то).

А 1 апреля, между прочим, еще через 4 недели...

Николай Травкин

ДЕВИЧЬЯ ПАМЯТЬ.

9 января 1998 года на свет божий появилась девочка с особенной памятью. Другие девочки первых кукол вспоминают, а у Лизы с 2-ух летнего возраста одни бомбёжки и отсутствие денег в головку впечатались.

Тяжело семья жила, от получки до получки не хватало и Елизавета Пескова даже теперь со скорбью откровенничает: "Помню времена, когда мама с папой по ночам уезжали бомбить, потому что денег не было."

…С 2000 года Лизин папа работал начальником отдела по связям со СМИ управления пресс-службы администрации президента. А исполняющим обязанности президента России был Владимир Путин.

Я тоже, как щас помню. В стране разруха хуже чем после революции, кремлёвским жалованье месяцами не платят…

И, вот, как только стемнеет из Боровицких ворот машина за машиной, лимузин за лимузином, номера неприкосновенные, персональные водители, а сзади высокопоставленные чиновники администрации сидят, некоторые с жёнами.

Народ перед мигалками разбегается и сочувствующе так вдогонку говорит: "Ну, б…, бомбёжка что ли началась?"…

А девочка Лиза и запомнила.

Кто-то пытался представить себе Дмитрия Пескова в роли бомбилы, а кто-то вспоминал, что и Владимир Путин в свое время работал кем-то вроде носильщика.



Sergej Sumlenny

это же про Путина официальная легенда, что он бомбил на "шестерке", когда работал в 90-е в Питере.

Albert Safiulin

Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавета рассказала, что в ее детстве он подрабатывал частным извозом.

А кое-кто и портфели носил.

В общем, пришли к выводу комментаторы, работа, видимо, достаточно прибыльная.

Виктор Миронов

Так вот откуда у него коллекция дорогих часов, люксовые автомобили и недвижимость - набомбил.

Armen Badalyan

Да, вот так и копятся деньги на жизнь в Париже. В бомбилы где тут записывают?​



Ilya Koval

Я вообще думаю, что Песков и сейчас "бомбит" по ночам. Ведь это сразу всё объясняет: и ночную историю с красными штанами на автомойке, и почему он обычно говорит, что в Кремле не успели подробно ознакомиться почти с любой громкой историей. Да и, в конце концов, на часы-яхты надо же как-то копить! Пазл сложился, господа

Pavel Antonov

То чувство, когда бомбил с Песковым в одно время, но не набомбил.







Хотя не исключено, что речь шла о каких-то других бомбежках.

Леся Фи

Цитата дня, конечно. Что же бомбили господа Песковы по ночам в начале 2000-х?

Vladimir Tsvingli

Бомбить Чечню, возможно.

Alexander Bobrakov-Timoshkin

Бомбить Воронеж

Ostap Karmodi

Ну что вы так набросились на бедную Лизу. Может она о бомбежках Грузии в 2008.

Вот Аркадий Бабченко 12.08.2008 писал, что Гори всю ночь до утра бомбили. Лизе тогда было 10.



Michael Bobylev

Российским летчикам, чтобы прокормить семью, приходилось бомбить по ночам

Konstantin Milchin

интересно, чем они НА САМОМ ДЕЛЕ занимались, сказав дочери, что едут бомбить

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В конце февраля в соцсетях широко разошелся также фрагмент интервью Екатерины Винокуровой, дочери Сергея Лаврова, журналу Marie Claire в котором она уверяет, что успеха в жизни добилась самостоятельно:

Я никогда не скрывала, кто мой отец. Но я практически никогда об этом не говорю. И всем, кто меня знает, известно, что мне по жизни мало кто помогал.

Павел Пряников

Интервью с дочкой главы МИД Лаврова, Екатериной Винокуровой. На её примере хорошо видно, насколько вестернизирована и глобализирована наша элита. У неё самой жизнь и учёба в Нью-Йорке и Лондоне. Муж её тоже с 12 лет в "странах НАТО". Работа связана с глобализацией - арт-бизнес в английских представительствах. Называет любимые города - Нью-Йорк, Лондон, Барселона - российских среди них нет. Вообще нет ничего российского из любимых ею вещей.

Много спорта, правильное питание, любимая работа часов по 5-6 в день, отдых за границей - хорошо бы и россияне так жили, как она.