Прага: церемония награждения "Комитета по предотвращению пыток"

В Праге состоялась церемония награждения Межрегиональной общественной организации "Комитет по предотвращению пыток", возглавляемой Игорем Каляпиным, правозащитной премией "Человек человеку" (Homo Homini).

Церемония состоялась в рамках фестиваля документальных фильмов о правах человека "Один мир" (Jeden svět).

С 1994 года награду вручает Чешская общественная правозащитная организация "Человек в беде" (People in Need) активистам и организациям, занимающимся защитой прав человека.

"Комитет по предотвращению пыток ведет очень сложную работу в весьма непростых условиях. Они документируют случаи пыток и оказывают помощь пострадавшим, рискуя собственной безопасностью", – говорит руководитель организации "Человек в беде" Шимон Панек.

В 2016 году член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин стал лауреатом премии "Пробуждение-2016" в номинации "Твердость позиции". Как заявили организаторы, Каляпин был отмечен за то, что "несмотря ни на что и вопреки всему продолжает вести активную правозащитную деятельность".