Крякай за наследника медвежонка. Снова великая Франция

Доброе утро!

В Петербурге задержали крякавших оппозиционеров. Они ходили вокруг полицейских машин, скандируя "Кря-кря, против этого царя".

На Большой Морской улице вечером в понедельник состоялась акция-народный сход по итогам расследования ФБК Алексея Навального об имуществе экс-президента и нынешнего российского премьера Дмитрия Медведева. В ней приняли участие около 40 человек, шестеро из них были задержаны.

Тем временем штаб самого Навального в Нижнем Новгороде замуровали монтажной пеной. Неизвестные залили не только двери в саму квартиру, но и в подъезд. Заодно досталось и соседней парикмахерской. Накануне представители штаба оповестили городскую полицию о том, что против политика готовится провокация. За прошедшую неделю Навальный и соратники открыли штабы в Екатеринбурге, Казани и Самаре. В Уфе во время открытия его закидали яйцами.

В Крыму полиция разогнала дворовый футбольный матч, приняв его за несанкционированный митинг. Директор школы вызвала полицию, увидев как подростки играют в футбол. Она потребовала от футболистов прекратить игру, поскольку участники матча не уведомили городские власти о проведении игры. Школьники ее не послушали и прекратили игру, после чего она приказала унести с поля футбольные ворота.

Московский гарнизонный военный суд в понедельник санкционировал арест бывшего заместителя главнокомандующего нынешней Росгвардии (бывшие Внутренние войска МВД) Вячеслава Варчука по подозрению в получении взятки в 10 млн. рублей. Год назад он оказался в списке самых высокооплачиваемых военнослужащих Нацгвардии с доходом в 9,1 млн руб. ​Обвинение ему пока не предъявлено, он пробудет под арестом как минимум два месяца. По этому же делу уже арестован один из подчиненных Варчука, полковник Александр Костин, экс-замначальника финансового управления ВВ МВД РФ.



Наоборот освобождена оказалась осужденная за репост екатеринбургская воспитательница Евгения Чудновец. В феврале Генпрокуратура попросила Верховный суд отменить ей приговор и прекратить дело за отсутствием состава преступления, 6 марта это было выполнено.

Дочь кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова Лиза дала интервью "Газете.ru". Вот самые важные цитаты.

"Мне смешно, когда говорят, что я должна жить в России. <...> В шутку в семье мы называем друг друга кочевниками".

"В России хорошо, но прекрасно жить только богатым. Это абсурд, что миллионы людей нашей богатейшей страны вынуждены "выживать".

"С папой я политику не обсуждаю, но у нас разные взгляды. Я считаю, что в России нужно менять систему образования".

Президент США Дональд Трамп подписал новый указ, ограничивающий въезд в страну гражданам шести мусульманских стран. Это переписанная версия указа, прошлую заблокировали федеральные судьи. Новый порядок вступит в силу 16 марта, он, кроме того, приостанавливает действие программы по приему беженцев на 120 дней.

Парламент Казахстана принял поправки, ограничивающие власть президента Нурсултана Назарбаева. Согласно предложению самого Назарбаева, часть его полномочий теперь перейдет к парламенту и правительству. Поправки предусматривают усиление роли нижней палаты парламента при формировании правительства и усиление контроля парламента и палат за деятельностью правительства и его членов.

Кандидат в президенты во Франции и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен поддержала лозунг "Сделаем Францию снова великой". Чтобы страна смогла выполнить ее обещание и "оставаться Францией", политик пообещала в случае победы пересмотреть членство Франции в ЕС. Действующий президент Франсуа Олланд заявил, что его основная задача на этих выборах — не допустить победы Ле Пен.

И напоследок о хороших новостях. Тихоокеанская мостостроительная компания, которая строила космодром Восточный, наконец выплатила задолженность по зарплате в размере 285 млн рублей. Экс-руководитель этой компании в прошлом году получил 3,5 года колонии за присвоение средств в размере 1,7 млн руб, а гендиректор сначала был оштрафован на 130 тысяч рублей за невыплату зарплат, а затем получил три года и три месяца за мошенничество.

Немного науки.

Как когнитивные искажения влияют на наше мировоззрение — перевод статьи The New Yorker.

Дискуссия о том, стоит ли человечеству жить вечно — тоже перевод статьи журнала The Atlantic.

"Бизнес по консультированию ненормальных" — история научного сотрудника Франкфуртского института передовых исследований, которая помогает физикам-самоучкам разобраться со своими "теориями всего".

Искренне ваши,

Семь-сорок